ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ-ବିବାଦ-ଅଶାନ୍ତି: ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପରେ ଖୋଲିଲା ବେଲପଡା ପାଟଣା ସ୍କୁଲ

କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଲା ନୟାଗଡ଼ର ବେଲପଡା ପାଟଣା ସ୍କୁଲ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । 13 ଜଣ ଗିରଫ ।
Published : March 9, 2026 at 5:27 PM IST
School Reopen ନୟାଗଡ: ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପରେ ଖୋଲିଲା ନୟାଗଡ଼ର ବେଲପଡା ପାଟଣା ସ୍କୁଲ । ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ମାସେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲାଇଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ । ଶେଷରେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ କରି 13 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଡିଥିଲା ତାଲା:
ବେଲପଡା ପାଟଣା ସ୍କୁଲର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଭୋଳନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗତ ଏକ ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ସ୍କୁଲ । ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ପକାଇ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ବିଜୟ ନଗର ମଳିକ ସାହି ବାସିନ୍ଦା । ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ:
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଅନ୍ୟଲୋକେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ବେଲପଡା ପାଟଣା ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡିଥିବାରୁ ଗତ ଶନିବାର ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ।
ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ:
ସେପଟେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଗାଁର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଆଜି (ସୋମବାର) ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
କଡା ସୁରକ୍ଷାରେ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ:
ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ । ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ SPଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲିଥିଲା ବେଲପଡା ପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲା । ଏଥିପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁଦିନ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବେ l କିଭଳି ଏହି ଘଟଣା ସମାଧାନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ l’
ସ୍କୁଲ ଖୋଲାକୁ ବିରୋଧ, 13 ଗିରଫ:
ସେପଟେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବେଳେ ମୃତ ଛାତ୍ର ଭୋଳନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ । ଭୋଳନାଥଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାଧା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ ଛାତ୍ର ଭୋଳନାଥଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗଣିଆ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲେ ପିଲା, ଖୁସି ଅଭିଭାବକ:
ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲା । ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପୂରି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।
ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଏନେଇ ନୟାଗଡ ଏସପି ଏସ.ସୁଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,‘ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’
ସେପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l’
ସେପଟେ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ । କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା ।’
