ETV Bharat / state

ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ, କାନ୍ଦୁଛି ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପରେଡ ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ ମାଟିର ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା । ଗତକାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନୟାଗଡର ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ।

Nayagarh Jawan Martyred
ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nayagarh Jawan Martyred ନୟାଗଡ: କାନ୍ଦୁଛି ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ...ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶହୀଦ ହୋଇ ଫେରିଛି ମାଟିର ପୁଅ । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ଗାଁ । ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ପରେଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ ମାଟିର ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ପୂରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।

Nayagarh Jawan Martyred
ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି (ETV Bharat Odisha)

ଶହୀଦ ହେଲେ ନୟାଗଡ ପୁଅ:

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଜିତୁ ବେହେରା । ବୟସ 30 । ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଗତ 2015ରେ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ 6 ମାହାର (6 Mahar) ବର୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ପରେଡ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ସହ ଗତକାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶହୀଦ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ।

Nayagarh Jawan Martyred
ଆସୁଛି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର (ETV Bharat Odisha)

ପିଲା ବେଳୁ ଯବାନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା:

ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବେହେରା ଓ ହୁଲାସ ବେହେରାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯବାନ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଶହୀଦ ଜିତୁ । ଆଉ 2015ରେ ଏହି ସ୍ବପ୍ନ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଜିତୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।

Nayagarh Jawan Martyred
କାନ୍ଦୁଛି ଗାଁ, ନିର୍ବାକ ପତ୍ନୀ (ETV Bharat Odisha)

14 ମାସ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ:

ଗତ 14 ମାସ ତଳେ ଶହୀଦ ଜିତୁ ବେହେରା ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ଏବେ ଆଠ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ । ତେବେ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକସ୍ମିକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଜିତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ନିର୍ବାକ୍‌ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ।

Nayagarh Jawan Martyred
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)

କାନ୍ଦିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମଧୁମିତା ରଥ । ତେବେ ମାଟିରୁ ପୁଅକୁ ହରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ । ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବୋଲ ମାନିନଥିଲା । ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସନା ଦେବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

Nayagarh Jawan Martyred
କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟୁଛି ଗାଁ (ETV Bharat Odisha)

ଲୁହଭିଜା ଆଖିରେ ଶେଷ ବିଦାୟ:

ଗାଁରେ ଶହୀଦ ଜିତୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ, ଅତିରିକ୍ତ SP ସୁବାସ ପଣ୍ଡା, ନୟାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର । ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଶେଷରେ ଲୁହା ଭିଜା ଆଖିରେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ ।

‘ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି’:

ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସ୍ବାମୀ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସହି ହେଉନାହିଁ ହେଲେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ।’

Nayagarh Jawan Martyred
ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର (ETV Bharat Odisha)

ଆସିଥିଲା ଶେଷ କଲ୍‌...

ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ‘ହଠାତ୍‌ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ l ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଫୋନ କରିଥିଲା ।’



ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ଶ୍ବଶୁର ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘14 ମାସ ତଳେ ଝିଅ-ଜ୍ବାଇଁଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ କଟକରୁ ଆସିଲୁ । ସୋମବାର ଆମକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ’

Nayagarh Jawan Martyred
ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର (ETV Bharat Odisha)


ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନୟାଗଡ ମାଟିର ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସହଯୋଗ କରାଯିବା କଥା ସବୁ କରାଯିବ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଞ୍ଚଭୁତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଶହୀଦ ନମାଂଶ ସ୍ୟାଲ, ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଲେ ପତ୍ନୀ

ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ନୁହେଁ, ଶହୀଦ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି:ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ 'ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ମନ୍ତ୍ର

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମହେଶ୍ବର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ଗର୍ବିତ ଏହି ଗାଁରୁ ପିଲାଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି l ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ଵଭାଵର ପିଲା ଥିଲା ଜିତୁ ।’


ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

TAGGED:

NAYAGARH ARMY JAWAN MARTYRED
ARMY JAWAN JITU BEHERA
ODISHA JAWAN MARTYRED
ନୟାଗଡ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରା
ANANDAPALLI BIDS FAREWELL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.