ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ, କାନ୍ଦୁଛି ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପରେଡ ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ ମାଟିର ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା । ଗତକାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନୟାଗଡର ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ।
Published : January 29, 2026 at 2:38 PM IST
Nayagarh Jawan Martyred ନୟାଗଡ: କାନ୍ଦୁଛି ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ...ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶହୀଦ ହୋଇ ଫେରିଛି ମାଟିର ପୁଅ । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ଗାଁ । ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ପରେଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ ମାଟିର ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ପୂରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଶହୀଦ ହେଲେ ନୟାଗଡ ପୁଅ:
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଜିତୁ ବେହେରା । ବୟସ 30 । ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଗତ 2015ରେ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ 6 ମାହାର (6 Mahar) ବର୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ପରେଡ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ସହ ଗତକାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶହୀଦ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ।
ପିଲା ବେଳୁ ଯବାନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା:
ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବେହେରା ଓ ହୁଲାସ ବେହେରାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯବାନ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଶହୀଦ ଜିତୁ । ଆଉ 2015ରେ ଏହି ସ୍ବପ୍ନ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଜିତୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।
14 ମାସ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ:
ଗତ 14 ମାସ ତଳେ ଶହୀଦ ଜିତୁ ବେହେରା ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ଏବେ ଆଠ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ । ତେବେ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକସ୍ମିକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଜିତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ।
କାନ୍ଦିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମଧୁମିତା ରଥ । ତେବେ ମାଟିରୁ ପୁଅକୁ ହରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ । ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବୋଲ ମାନିନଥିଲା । ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସନା ଦେବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଲୁହଭିଜା ଆଖିରେ ଶେଷ ବିଦାୟ:
ଗାଁରେ ଶହୀଦ ଜିତୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ, ଅତିରିକ୍ତ SP ସୁବାସ ପଣ୍ଡା, ନୟାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର । ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଶେଷରେ ଲୁହା ଭିଜା ଆଖିରେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ ।
‘ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି’:
ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସ୍ବାମୀ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସହି ହେଉନାହିଁ ହେଲେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ।’
ଆସିଥିଲା ଶେଷ କଲ୍...
ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ‘ହଠାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ l ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଫୋନ କରିଥିଲା ।’
ଶହୀଦ ଯବାନ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ଶ୍ବଶୁର ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘14 ମାସ ତଳେ ଝିଅ-ଜ୍ବାଇଁଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ କଟକରୁ ଆସିଲୁ । ସୋମବାର ଆମକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ’
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନୟାଗଡ ମାଟିର ପୁଅ ଜିତୁ ବେହେରା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସହଯୋଗ କରାଯିବା କଥା ସବୁ କରାଯିବ ।’
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମହେଶ୍ବର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆନନ୍ଦାପଲ୍ଲୀ ଗର୍ବିତ ଏହି ଗାଁରୁ ପିଲାଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି l ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ଵଭାଵର ପିଲା ଥିଲା ଜିତୁ ।’
