ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଭୋଜିକୁ ନେଇ ନୟାଗଡରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ: ଜଣେ ମୃତ, 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ, 22 ଗିରଫ
ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଭୋଜି ନିକଟରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ବଢିପାରେ ଗିରଫଦାରୀ ।
Published : November 26, 2026 at 4:28 PM IST
ନୟାଗଡ: ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଗାତେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଡ଼ିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି । ଛୁରାମାଡରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 22 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି(ଗୁରୁବାର) କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜଣ ମହିପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଗାଁରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ଘଟିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ?
ନୟାଗଡ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଆଡ଼ିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଭୋଜି ଥିଲା । ରୋଷେଇ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ସେଠାରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା । ଟେକା, ପଥର ଓ ବାଲି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ।’
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଇ ଯୁବକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଛୁରିରେ ମନୁଙ୍କ ପେଟକୁ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଇଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ମହିପୁର ଫାଣ୍ଡି, ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ।
‘ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଛୁରି ଭୁସିଦେଲେ’
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତକ ହେଲେ ମନୁ ବାରିକ । ଶୁଦ୍ଧଘର ପାଇଁ ପାଣି ରଖାଯାଇଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଢାଳିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ଖାଲି ହାତରେ କିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଢେଲା ପଥର ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । ଛୁରାମାଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।’
ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘କାହାର ହାତ, କାହାର ଅଣ୍ଟା ଏପରି ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଜଣକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରେଫର୍ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।’
ପରିସ୍ରାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ:
ନୟାଗଡ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶୁଦ୍ଧଭୋଜି ପାଇଁ ପାଣି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୈଳାସ ନାମକ ସେଠାରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ମନୁଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା । ମନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପ୍ରଥମେ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 22 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ବଢିପାରେ । ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
|ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଡେଲାଙ୍ଗ ଝାରପଡା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ