ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ୨ଟା ଯାଏଁ ଅଖ ଚକ ବନ୍ଦ; ଏସବୁ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଡାକରାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ । 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା । କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଓ କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ?
Published : January 28, 2026 at 7:38 AM IST
Odisha Bandh ଭୁବନେଶ୍ବର: ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଡାକରାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ । ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଗଠନ । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ ଜାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଂଗ୍ରସ ଓ ବିଜେଡି ।
କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା:
- ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ଇନ୍ପୁଟ ସବ୍ସିଡ଼ି ମିଶାଇ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ୩୧୦୦/ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଉ ।
- ଧାନ କ୍ରୟ ପରେ ସଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ଟୋକେନ୍ ଓ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବେନିୟମ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର କରାଯାଉ ।
- ଦଲାଲ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।
- ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।
- PUCC ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ ।
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହେଁ ,ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା ଲୁଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୋଝ ଲଦି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ।"
କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:
- ଯାତାୟାତ (ବସ୍, ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି) ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
- ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର, ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ।
- ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କାଲି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ଡାକରା, ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ
ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଦାବି: ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ହରଡ଼ଘଣାରେ ଗ୍ରାହକ
କଣ ଖୋଲା ରହିବ:
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
- ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା
- ବିମାନବନ୍ଦର
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି । ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛି ବିଜେଡି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର