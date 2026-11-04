କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ; ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଦାବି
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ସହ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 4, 2026 at 5:29 PM IST
NAVEEN PATNAIK LETTER TO CM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଉତ୍ତେଜନା । ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।
ଚିଠିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆଗେଇଥିବାରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାମଲାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଠାଇବାକୁ," ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏନ୍ଡିଏ ସମର୍ଥିତ ସରକାର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଜେପିର ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନସମ୍ମତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ନବୀନ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ସହ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି: ବିଜେଡି, ବିଜେପିର ଭୂମିକା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 'ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବନାହିଁ'-ବିଜେପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଅଭିମାନ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର