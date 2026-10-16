୮୦ ବର୍ଷରେ ନବୀନ; ନବୀନ ନିବାସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ
ସକାଳଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, କର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଓ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 16, 2026 at 11:14 PM IST
BIRTHDAY WISHES TO NAVEEN PATNAIK, ଭୁବନେଶ୍ବର/ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ୮୦ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦିନତମାମ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ସକାଳଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, କର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସକାଳୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସମାଗମ:
ପ୍ରାୟ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ବି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବାବେଳେ ନବୀନ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସିଥିବା ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନବୀନ ନିବାସ ଦିନତମାମ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ବିଜେଡିର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ‘ରିଅଲ୍ ଜେନ୍-ଜି’ ସମ୍ବୋଧନ :
ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ରିଅଲ୍ ଜେନ୍-ଜି’ ବା ‘Real Gen Z’ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନରେ ଏକ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦିଗ ଯୋଡ଼ିଥିଲା । ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କ ସହ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଦେଖାଯାଉଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତିରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱର ଉଦୟ ଉପରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ‘ରିଅଲ୍ ଜେନ୍-ଜି’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ନବୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାର ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ । ଏପରି ସମୟରେ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ ବାର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହୋଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୮୦ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସହିତ ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୮୦ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସହ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ବ୍ରହ୍ମପୁର