୭ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିବେ ନବୀନ: ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ରିଲିଫ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା
ନବୀନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 4, 2026 at 10:27 PM IST
Naveen to visit Ganjam, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ନବୀନ । ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସେ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା । ଏହାସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରି ୧୦ଟା ୧୫ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜାମର ଶେରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଶେରଗଡ଼ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ । ଏହାପରେ ଶେରଗଡ଼ ସହରର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏଥିସହ ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
ପରେ ନବୀନ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚି ନୂଆ ବୁରୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଏବଂ ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନେବେ । ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ୩୦ରେ ଆସିକା ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରେ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ତାତାବାଲିସ୍ଥିତ କନ୍ଧୁଣିଦେବୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରି ବାଲିଗୋଛା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ । ସେଠାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୧୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି । ଦଳ କହିଛି, ଦିନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରୋଲ ମଡେଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ବିଜେଡି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣବଜାର; ଫିକା ପଡ଼ିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ, ବତୁରା ବାଣ ଗୋଟାଇ ଖୁସି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର