'ଲୋକ ସେବା ଚାହାନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ'; ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍
Published : February 24, 2026 at 3:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଦଳ । ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଲୋକ ସେବା ଚାହାଁନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ । ସରକାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, କାମ ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ । ଏ ସରକାର ନା ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି । ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ । ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ । ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ କରିଥିଲା । କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ଋଣ ସୁବିଧା କରିଥିଲା । ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିଛି କଣ ?
ବିଜେପି ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଧାନ ବି ସରକାର କିଣୁନାହିଁ । ମୋହନ ସରକାରରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଚାଷୀ ଠିକ ସମୟରେ ପଇସା ପାଉନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଚାଷୀ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆନ୍ତରିକତା ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି । ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ କର । ମିଲର ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ନେକ୍ସସ୍ୱ ଭାଙ୍ଗ । ଇନପୁଟ ସବ୍ସିଡିରୁ 150 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ସିଲିଂ ଉଠାଅ । 48 ଘଣ୍ଟାରେ DBT ରେ ଚାଷୀକୁ ପଇସା ଦିଅ । ଖୋଲାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନକୁ 72 ଘଣ୍ଟାରେ କିଣାଯାଉ ।
ଦୁଃଖର କଥା ଚିଠି ଲେଖିବାର 15 ଦିନ ବିତିଗଲା । କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଚାରରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ? ଗତ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାରେ ଲଢୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରର ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଖାତିର ହିଁ ନାହିଁ । ସ୍ଲୋଗାନରେ ଜୟ କିଷାନ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଭାଗୋ କିଷାନ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ନ କହିବା ଭଲ । ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେହିବି ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି । ଚାଷୀ ତାର ହକ୍ ପାଉନାହିଁ । ମା'ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ । ଯୁବ ସମାଜକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ । ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ । ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ।
ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦୁଃଖ ସରୁନାହିଁ । ଏ ସରକାର କରୁଛି କଣ ? ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦରକାର । ନେତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ । କାହାଣୀରେ ସରକାର ଚାଲେ ନାହିଁ । କାମ ଦରକାର । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବେ । ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ ନିଦ ହଜେଇ ଦେବା ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ବିଜେପି ସରକାରରେ କୃଷକ ଶୋଷିତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତ । ମହିଳା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର । ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ । ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ନେତା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକଟିତ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିବାଦ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବଦଳରେ ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ କେବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦଳ କରୁଛି ବିକ୍ଷୋଭ । ଚାଷୀ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି କିଛି ବୃହତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି । ଚାଷୀ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି । ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି । ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲିଷ୍ଟରୁ ମୋହନ ସରକାର କାଟିଛନ୍ତି ।"
ପୂର୍ବତନ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂରା ବିଗିଡି ଯାଇଛି । ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ସରକାର ପୁରା ଫେଲ ।"
