ବାହୁଡ଼ାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ନବୀନ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାକୁ ଘୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 25, 2026 at 12:54 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 2:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ପୁରୀ: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଓ ଅନେକ ଆହତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବାର୍ଷିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଗମର ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାକୁ ଘୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅତୀତର ତ୍ରୁଟିରୁ ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏହି ସରକାରର ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ।
ବାହୁଡା ଅଘଟଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ନବୀନ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡା଼ ଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ ବିଷୟ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ’’।
ଏହା ସହ ସେ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଅତୀତର ତ୍ରୁଟିରୁ ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ବିଜେପି ସରକାରର ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ବଦନାମ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁକିଛି କାମଚଳା ନୀତିରେ କରାଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଆଉ କେତେ ଅଘଟଣ ପରେ ସରକାର ସଚେତନ ହେବେ । ସୁନାବେଶରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଦେବନୀତି କିଭଳି ବିନା କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟରେ ଶେଷ ହେବ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ନହରାନ୍ତୁ ।
ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ବିଜେଡିର ଦାବି
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ୱା ଆହତ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅଘଟଣରୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ । ଏହାର ଅବହେଳା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦମୁଖୀ କରିଛି’’ ।
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କ୍ଷତ ନ ଲିଭୁଣୁ ଏପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ବିଜେଡି ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏକ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଓ ସୁପରିଚାଳିତ ରଥଯାତ୍ରାର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ୱାର ଘଟୁଥିବା ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିନାହିଁ ବରଂ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବର ଗରିମାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ସରକାର ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି।
ବାହୁଡା ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ମୃତ
ଗତ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ କଟକର ଅଭିରାମ ଦାସ (୫୭) ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ପୋଲିସର ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିରାମ ରଥ ଖଳା ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଭିରାମଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିକଟରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପିଡିତ ଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ କହିଛି ।
ମୃତ ଅଭିରାମଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଧାନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରଥ ଖଳା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ତେବେ ମୋ ସହିତ ଥିବା ଅଭିରାମ ଦାସ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରି ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ’’।
ସେପଟେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁ ମେଡିକାଲ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ: ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Bahuda Yatra LIVE Updates: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର