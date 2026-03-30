ETV Bharat / state

ଦୁବେଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ; କହିଲେ, ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମନସ୍ତତ୍ୱବିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍

ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Naveen slams Dubey says he needs psychiatric treatment
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 1:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର:ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବାବଦରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି । ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କୁ ମନସ୍ତତ୍ୱବିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।

'ଦୁବେଙ୍କୁ ମନସ୍ତତ୍ୱବିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କଥା'

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ନିଶିକାନ୍ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶିକାନ୍ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଜବାହାର ଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ବିଜୁ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଚାଇନା ସହ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାର ଲାଲ ନେହେରୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି । ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲି । କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ଯେ, ଚାଇନା ସେନା ଉପରେ ବିଜୁ ବାବୁ କିଭଳି ଭାରି ପଡିଥିଲେ । ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୁବେଙ୍କୁ ମନସ୍ତତ୍ୱବିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କଥା ।"

'ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ଓ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଲଜ ଆଘାତ'

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ମହାନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅପମାନଜନକ ଓ ଅସତ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ ଓ ଗୌରବକୁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ କରିଛି । ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, ୧୯୬୨ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଜୁ ବାବୁ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସିଆଇଏ (CIA) ମଧ୍ୟରେ 'ଲିଙ୍କ' ଥିଲେ । ଦୁବେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ବାଟିଆ ଏୟାରବେସ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜୁ ବାବୁ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ବିକୃତି ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ଓ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଲଜ ଆଘାତ ।'

ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କର୍ମକୁ ବୁଝିନଥିବା ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ । ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜୁ ବାବୁ ୧୯୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଖାଲି ରାଜନେତା ନ ଥିଲେ, ଥିଲେ ଜଣେ ସାହସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି । ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ବିମାନରୁ ଲିଫଲେଟ ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାହାଯ୍ୟ । ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ନେହେରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଡାକୋଟା ବିମାନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତା ସାହରିୟାର ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡଚ ଉପନିବେଶବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭାରତ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ତାଙ୍କୁ 'ଭୂମିପୁତ୍ର' ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯାହା ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ । ସେ ଥିଲେ 'ଝଡର ଇଗଲ' । ଜଣେ ସାହସୀ ପାଇଲଟ ଯିଏ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ।'

'ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅପରିସୀମ'

ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅପରିସୀମ । ୧୯୬୧ରୁ ୧୯୬୩ ଓ ୧୯୯୦ରୁ ୧୯୯୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଶିଳ୍ପପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ବଡବିଲ ଶିଳ୍ପ ବେଲ୍ଟ, କଟକ-ଜଗତପୁର ମହାନଦୀ ହାଇୱେ ବ୍ରିଜ, କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଫଳ । ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗଠିତ ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ପରମ୍ପରା ବହନ କରୁଛି । ଏହି ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ 'ସିଆଇଏ ଏଜେଣ୍ଟ' ବା 'ଲିଙ୍କ' କହି ଅପମାନ କରିବା କେବଳ ଅଜ୍ଞତା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ କୌଶଳର ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଉଦାହରଣ ।'

ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜିର ରାଜନୀତିରେ ଇତିହାସକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲିଗାସି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ କୌଣସି ନିମ୍ନ ରୁଚିର ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କମ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନେତା । ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କର ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ । ହେଲେ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସାହସ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥପତି ଭାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବେ । ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅପମାନ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ଆଶା କରୁଛୁ, ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ।'

'ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ'

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁୂ ସିଂହ । ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଧରଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ବିଜୁ ବାବୁ କେବଳ ଜଣେ ଜନନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜନନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥାକୁ କଦର୍ଥ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଭଳି ଅପଚେଷ୍ଟାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ।'

ଗତକାଲି ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସସ୍ମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA POLITICS
LEADER OF OPPOSITION NAVEEN PATNAIK
BIJU PATANAIK
NISHIKANT DUBEY
NAVEEN PATNAIK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.