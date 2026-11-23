ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଚାର୍ଜ ଡି ଆଫେୟାର୍ସ; ଓଡିଶା-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଐତିହାସିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ମରଣ କରି ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 23, 2026 at 10:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନବୀନ ନିବାସରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଚାର୍ଜ ଡି ଆଫେୟାର୍ସ ୟୋଧୋ ଶାସଙ୍ଗେକୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ ହେବ ବୋଲି ଦୁଇ ନେତା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
Pleasure meeting His Excellency Yudho Sasongko, Chargé d’Affaires, along with diplomats from the Embassy of the Republic of Indonesia (@KBRI_NewDelhi). We fondly recalled the legacy of #BijuBabu, cherished by the people of both #Odisha and Indonesia, and reflected on our deep cultural ties, shared maritime heritage, and longstanding friendship. Thanked him for the courtesy visit.— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) November 23, 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ସାରା ଓଡିଶା ମୁଖରିତ । ଅତୀତରେ ଓଡିଆ ସାଧବ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବୋଇତ ଯାତ୍ରାରେ ବିଦେଶ ଯାଇ ବଣିଜ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁଥିଲେ । ଓଡିଶା ସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ସୁମାତ୍ରାର ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ ଓଡିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ମରଣ କରି ଆସିଛି ।
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଚାର୍ଜ ଡି ଆଫେୟାର୍ସ ୟୋଧୋ ଶାସଙ୍ଗେକୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ନବୀନ ନିବାସରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡିଶା ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆସିଥିବା ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନବୀନ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଥିବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଓ ତାର ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଚାର୍ଜ ଡି ଆଫେୟାର୍ସ ୟୋଧୋ ଶାସଙ୍ଗେକୋ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ମହାନ ଜନନାୟକ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ । ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମିନିଷ୍ଟର କାଉନସେଲର ୟୁଡି ଫିତ୍ରିଆଣ୍ଡି, ମିନିଷ୍ଟର କାଉନସେଲର ଫାହମି ପ୍ରୟୋଗା, ଅବୈତନିକ କନସୁଲ ମହେଶ କେ. ସାହାରିଆ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର