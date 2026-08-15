ଜଳବନ୍ଦୀ ଷ୍ଟିଲ ସିଟି ରାଉରକେଲା; ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ନବୀନ; ବିରଞ୍ଚି-ଲେନିନ ମୁହାଁମୁହିଁ
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ନବୀନ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବିଜେପି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 15, 2026 at 12:34 PM IST
Naveen Patnaik ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲା । ଷ୍ଟିଲ ସିଟି ରାଉରକେଲାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ । ସହରବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ବୋଲି ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ।
ବର୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସହରବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ, ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରୁଛି।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 13, 2026
ସହରୀ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ…
'ସରକାର ଖାଲି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି':
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ସହରବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ, ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରୁଛି । ସହରୀ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଏପରି ଅସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହେବା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରି ସରକାର ଖାଲି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।"
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରି ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଗୌରବ ଆଣିଥିଲା । ଏବେ ସେହି ସହର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି କେବେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା । ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଡ୍ରେନେଜ ଓ ସ୍ବେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦିନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରି ଓଡ଼ିଶା ସୁନାମ ସାଉଁଟୁଥିଲା, ହେଲେ ଏ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ନବୀନ: ବିଜେପି
ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜାଣିବା ଦରକାର, କେବଳ ଟ୍ବିଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ । ଆଜିି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧି ଦଳର ନେତା ଆସନରେ ବସାଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆହେବା । ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହେଲେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି । କୌଣସି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି । କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ କେବଳ ଟ୍ବିଟ୍ କରି କାମ ସାରିଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି । ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିସାରିଲେଣି । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଓ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି । ତାଙ୍କର ଏପ୍ରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ।"
ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ: ବିଜେଡି
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଉଲକେଲା ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହବ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାଉଲକେଲା । ହକି ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରି ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲା, ଏବେ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଡ୍ରେନେଜ ଓ ସ୍ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦିନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମା ପାଲଟୁଛି ।"
ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଉରକେଲା ଏକ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଥିଲା । ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିରେ ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସାରଦା ନାୟକ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲାଉଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି । ସହର ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସହରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ । ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ଅସୂହ୍ୟ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ବିଜେପି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ; ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର