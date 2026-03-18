ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ; ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ସମର୍ପିତ: ନବୀନ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 18, 2026 at 1:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିବା ପରେ ମାମଲା କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦଳର ପାଣ୍ଠିକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ।
ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ନବୀନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଏହା କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ । ଶେଷରେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ନବୀନ:
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ବିଜୁ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ୟାରିସରେ ପାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ପୁରସ୍କାର ଦାନ କରି ଦେଇଥିଲେ । 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଜୀବନରେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି । ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା କଟକରେ ଥିବା ଆମ ପାରିବାରିକ ଘର ଆନନ୍ଦ ଭବନକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଲାଗୁଛି ।"
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁତର ବେକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଚାଟାର୍ଡ ଅକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିଥିଲି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଦକ୍ଷତା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି । ମୋ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଛୋଟ ଅର୍ଥ ରାଶିରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିଜେଡି କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସହ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ବିଜେଡି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ଫଣ୍ଡରୁ ଆସିବ ନାହିଁ । କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନକରାତ୍ମକ କାହାଣୀ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛି ।"
ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ରଖିବାର ଥିଲା । ଚୋରି କରି ସଫେଇ ଦେଇ ଦେଲେ ସତ ଲୁଚିଯିବ ନାହିଁ । ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ସେହି କାମ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କରିବ ? ଓଡିଶା ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିବ ? ଯଦି ଓଡିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଲା ନାହିଁ । ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦିନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର