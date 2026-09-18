'ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ରୂପରେଖ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲାଗି 20 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 18, 2026 at 6:44 PM IST
Revenue Minister Cyclone, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଓଡିଶା ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲାଗି 20 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୃର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କାଲି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘୃର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ଗତି ଓ ରୂପ କଣ ହେବ ତାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଜାରୀ ହେବ । ଓଡିଶାର 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ରଖିଛୁ । ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡି ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ । ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସତର୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର । 23 ବେଳକୁ ହୁଏତ ଘୃର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅବପାତ ଆଡ଼କୁ ମୁଁହାଇପାରେ । ଲୋକେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇ ସାରିଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ 226.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆବଣ୍ଟିତି କରିଛୁ । ବ୍ୟାପକ କ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା 15 ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି । ଘରଭଙ୍ଗା, ଚାଷ ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି । ଶସ୍ୟ କ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 143 କୋଟି ଦେଇଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଁଚି ସାରିଛି । ଆସନ୍ତା 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଁଚିଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନାହିଁ'; 19ରେ ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ବାଇଟ - ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ