ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ: ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବା

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ: ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା (ETV Bharat Odisha)
Nationwide Bank Strike, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍- UFBUର ଆହ୍ୱାନରେ ଦିନିକିଆ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ୟୁନିୟନ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଓ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ଧର୍ମଘଟର ପଥ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଆଗକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮, ୨୯, ୩୦ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ର ଦାବି କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍- UFBUର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । (ETV Bharat Odisha)
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ । ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍- UFBUର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନସେନଣ୍ଟିଭ- PLI ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସମାନତା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଲରିକାଲ୍ ଓ ସବ୍-ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି, NPS କୁ OPS ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପେନସନ୍ ଅପଡେଟ୍, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମେଡିକାଲ୍ ବୀମା ସୁବିଧା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଏହି ଧର୍ମଘଟ କରିଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍- UFBU ।
ଧର୍ମଘଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ । ୟୁନିୟନ୍ର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିଦିନ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମୟ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମୟରେ ହ୍ରାସ ନହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ସହ ପିଏଲ୍ଆଇ କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛି ୟୁଏଫବିୟୁ । ୟୁନିୟନ୍ର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସ୍କେଲ୍-୪ ଓ ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩୬୦ ଦିନର ବେତନ ସମାନ ପିଏଲ୍ଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ସ୍କେଲ୍-୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ୧୫ ଦିନର ବେତନ ସହ ସମାନ; ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପିଏଲ୍ଆଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଧର୍ମଘଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ । (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (National Pension System- NPS)କୁ ଓ ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (old pension scheme- OPS)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, NPSରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ୪ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନକୁ ଆୟକରମୁକ୍ତ କରିବା, ପେନସନ୍ ଅପଡେଟ୍, ପେନସନରଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଡିଏ, ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହମୂଳକ ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାଚୁଇଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି, ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ଓ ଅଫିସର ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦ ପୂରଣ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ମେଡିକାଲ୍ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହନ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ।ୟୁନିଅନ୍ର ଆବାହକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ୨୦୧୫ ଓ ୨୦୨୦ର ଚୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଶନିବାର ଛୁଟି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ୨୦୨୪ର ବେତନ ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅସମାଧାନ ରହିଥିବା ଦାବି କରିଛି UFBU । ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବାରୁ ଧର୍ମଘଟରୁ ପଛକୁ ହଟିନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଖାତାଧାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସି ଫେରୁଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
ଆଜିର ଧର୍ମଘଟ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮, ୨୯ ଓ ୩୦ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି । UFBU ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିର ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପଥ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଯଦିଓ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଲୁ ବୋଲି କହିଛି, UFBU ।ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଖାତାଧାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସି ଫେରୁଛନ୍ତି ।
ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । (ETV Bharat Odisha)
ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପିଏଲ୍ଆଇରେ ସମାନତା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି, ପେନସନ୍ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଭଳି ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜିର ଧର୍ମଘଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, UFBU ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ୟୁଏଫବିୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ