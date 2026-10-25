ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ୍ କନକ୍ଲେଭ ଉଦଯାପିତ; ସହର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ବଢିଛି, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କମିଛି
ସହରୀକରଣର ଚାପ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂସ୍କାର ଉପରେ କନକ୍ଲେଭରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 25, 2026 at 11:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସହର ବଢ଼ୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍, ଘର ଓ ମୌଳିକ ସେବାର ଚାହିଦା । କିନ୍ତୁ ସହରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ’ଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ବସି କରାଯାଇପାରିବ ? ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଯାପାନୀ ଦିବସରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ରାଜୀବ ଗୌବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ସହର ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଜନା ଓ ଅର୍ଥ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ସଶକ୍ତ ନଗର ସରକାର, ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ।
ସେପଟେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପୁନଃବିନିଯୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ମନିଟରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂସ୍କାର ସହରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ,ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ସହରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ-
ଭାରତର ସହରୀକରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ବିକାଶର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ । ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ରାଜୀବ ଗୌବାଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ସହରରେ ବସବାସ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୮୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ୨୦୬୦ ଆଡ଼କୁ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୬୫ କୋଟି ହୋଇପାରେ । ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଘର, ପାନୀୟ ଜଳ, ଯାତାୟାତ, ପରିମଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ ସହରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ।
୧୮ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଆହ୍ୱାନ-
ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ କନକ୍ଲେଭ୍ ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଅବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜୀବ ଗୌବାଙ୍କ ମତରେ, ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ନଗର ସରକାର ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ମେୟର, ମେୟର ଇନ୍ କାଉନସିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ୭୪ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମେତ ୧୮ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନୁଦାନ ୩୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ିଛି-
କେବଳ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା । ସମ୍ପତ୍ତି କର ଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟରେ ସୁଧାର ଆଣି ପୌର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗୌବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁସାରେ, ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅନୁଦାନ ପୂର୍ବ ବରାଦ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାଗ ୩୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ିଛି । ତଥାପି ରାଜ୍ୟରୁ ସହରକୁ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ନିୟମିତ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫୋକସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ-
ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଏକ ବୃହତ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଯାହା ବିଏମସି, ବିଡିଏ ସର୍ବୋପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ କନକ୍ଲେଭ ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗାଇବେ, ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ସହରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ବାନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡର ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ଏହାର ସମାଧାନରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସହରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଓ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଜଳଯୋଗାଣ ସମେତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ବାନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨,୪୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି PMAY-Urban ଓ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ୧,୬୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ PM-eBus ସେବାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ନତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା।
ସହରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷିତ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ବାନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ସହରୀ ଆର୍ଥିକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଅମୃତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଭଳି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଦଶଗୁଣ ବଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଓ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ୩.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେବଳ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
CPWD ନିର୍ମାଣ ଓ CPWDway-
CPWD ନିର୍ମାଣ ଆପ୍ ଓ ୱେବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭଠାରୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । CPWDway ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ତାଲିମ ଯୋଗାଇବ ।
'ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେ ସୁପର ହିରୋଜ୍' ଓ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ....
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବର୍ଜ୍ୟ ପୃଥକୀକରଣ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ CPWD ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ JICA ଓ CPHEEO ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ମେଟ୍ରୋରେ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର