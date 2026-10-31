ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ; 'ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ୧୫୧ ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

NATIONAL UNITY DAY
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2026 at 8:29 PM IST

|

Updated : October 31, 2026 at 8:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NATIONAL UNITY DAY ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଗଠନ ଦିଗରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ' । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ; 'ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ୫୬୦ରୁ ଅଧିକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । ଏଥିସହ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ନେତାଜୀ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଶପଥ ପାଠ' କରାଇଥିଲେ ।

NATIONAL UNITY DAY
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ," ଆଜି ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଓ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଳଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସହ ଦେଶର ଏକତା ଓ ସଂହତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଦେଶର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସହ 'ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଗଠନ ଦିଗରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ : 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଏକତା ଦିବସରେ 'ଏକତା ଦୌଡ଼' ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ; ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟନାମ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : October 31, 2026 at 8:40 PM IST

TAGGED:

NATIONAL UNITY DAY
SARDAR VALLABHBHAI PATEL
RASHTRIYA EKTA DIWAS 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ବର
IRON MAN OF INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.