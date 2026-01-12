ଦିନିକିଆ ଜାତୀୟ ଜିଏସଟି ସମ୍ମିଳନୀ; GST ଦେଶ ରାଜସ୍ୱର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି: ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର
ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ଆଡ଼ିଟରୀୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦିନିକିଆ ଜାତୀୟ ଜିଏସଟି ସମ୍ମିଳନୀ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Published : January 12, 2026 at 12:36 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦିନିକିଆ ଜାତୀୟ ଜିଏସଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ଆଡ଼ିଟରୀୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ଭାରତ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫର୍ମ, ଇନୋଭେଶନ ଓ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିକସ ଓକିଲ ସଂଘ, ରାଜ୍ୟ ଟିକସ ଓକିଲ ସଂଘ ଓ ଜାତୀୟ ଟିକସ ଓକିଲ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏହି ଦିନିଆ ଟିକସ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଚାରପତି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଦେବଦତ୍ତ ଗୁରୁ, ଜିଏସଟି ଆପିଲେଟ ଆଥରିଟି, ସଭାପତି ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଜ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଜାତୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଭେଙ୍କଟ ରମଣୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି " 2017ରେ ଜିଏସଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏହାର ସଫଳତା ଉପରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏହା ଅତି ଜଟିଳ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହା ଦେଶର ରେଭିନ୍ୟୁର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ମାସକୁ 60 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏହା 1 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଆହୁରି ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ 9ମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 75 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ଅଛି। "
"ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ନ୍ୟାୟ ପଳିକାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆମ ସୀମିତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମ ସୀମିତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଛୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ କଥା ଉଠେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଥାଉ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଓକିଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ସହିତ ଓ ଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । " କହିଛନ୍ତି ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି " ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନହେଲେ ଦେଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେକାର ଜିଏସଟି ଜଟିଳ ଅଟେ, ହେଲେ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକିଲ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏହାର ତର୍ଜମା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ 75 ହଜାର ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଗଠିତ ହୋଇ ପାରିବ ଥିବା ଜିଏସଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏବେ ଗଠିତ ହେବ ଓ ସବୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ଶିଘ୍ର ହେବା ସହ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଭେଙ୍କଟ ରମଣୀ କହିଛନ୍ତି " ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକିଲ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳା ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଭଳି କର୍ମଶାଳା ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯାହାଦ୍ବାରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବ। ସେହିପରି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ରିଭୁନାଲ କଥା ଉଠାଇ ଆସିଛୁ । ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି। ଓ ଆଗକୁ ଏହି ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗଠନ ହେବାର ରାସ୍ତା ଫିଟିଛି ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ହିତ କର ହେବ ।"
