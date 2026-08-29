ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ; କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ମିଳୁନି ସଫଳତା ? କହିଲେ ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତଳକ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡାବିତ ସୀମିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ପିତାମାତାଙ୍କ ପଠପଢାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 29, 2026 at 11:14 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଭରପୁର ରହିଛି । ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ କମାଲ କରିବାରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ । ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଛି ? ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନା, ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି ? କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ଥରୀୟରେ ସୀମିତ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ ? କ୍ରିକେଟ ଭଳି ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡାରେ କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ି ମନ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ? ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ନା ଏହା ପଛର ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ? ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବ କ୍ରୀଡୀବିତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତଳକ କେ ରବି କୁମାର ।
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହି ଯାଉଛି । ଏପରିକି ଅନେକ କ୍ରୀଡାରେ ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ।
କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେତିକି ସହଯୋଗ ମିଳୁ-
ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି । ଏନେଇ ଆମେ ଅନେକ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ।
ଵିଶାଲ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ । ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁତ ଖେଳାଳି ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏମିତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଭାରତ ଏଯାବତ ଫିଫାରେ ପ୍ରାୟନିଧିତ୍ୱ କରି ପାରି ନାହିଁ । ଫୁଟବଲ ମାନ୍ୟତାରେ ବହୁତ ତଳେ ଆମ ଦେଶ ରହିଛି । ଆହୁରି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସେତିକି ସହଯୋଗ ମିଳୁ ନଥିବା ଵିଶାଲ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ତେଵେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରି ପାରିବେ କହିଛନ୍ତି ବିଶାଲ ।
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ-
ଦିପ୍ତିମୟୀ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ଦୀପ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାଟି ବେଳରୁ ସେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖେଳରେ ଏତେ ସ୍କୋପ ରହିଥିବା ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଖେଳ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଚେତନ କରା ଯାଇନଥିଲା । ସେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅନେକ ଖେଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସ୍କୋପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ଯଦିଓ ସେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହା କୌଣସି ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ତେଵେ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ-
ପ୍ରିୟତମ ସାଗର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଭଲ କବାଡି ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି । ସେ ବରଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏହି ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ସମର୍କରେ ଜାଣିଲେ । ସେ କବାଡି ଖେଳରେ ଯଦିଓ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କୌଣସି ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର କବାଡି ଖେଳ ଏକାଡେମି ବରଗଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଜାଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜାଣି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ସେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସାଗର କହିଛନ୍ତି ।
କେ ରବି କୁମାରଙ୍କ ମତରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧିକ ଚାପ...
ତେବେ ଓଡିଶାର ସଫଳ ଅଲମ୍ପିଆନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତଳକ କେ ରବି କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅବିଭାବକ ମାନଙ୍କର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି । ଅବିଭାବକ ମାନେ ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଅଧିକ ପଡୁଛି । ନିମ୍ନ ମାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କ୍ରୀଡାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
"ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଲେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କ୍ରୀଡାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ । ଟାଇମ ପାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହାର ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଭଲ ଭଲ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ବଛାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି କେ ରବି କୁମାର ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡ଼ଃ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଉଛି । ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ କାହିଁକି ଭଲ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ତାହାର କାରଣ ଖୋଜା ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରା ଯାଉଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ପଡ଼ିଆରୁ ପୋଡିୟମ୍' ପରିକଳ୍ପନାରେ 'ଖେଳିବ ଓଡ଼ିଶା, ଜିତିବ ଓଡ଼ିଶା'; ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ