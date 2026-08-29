'ପଡ଼ିଆରୁ ପୋଡିୟମ୍' ପରିକଳ୍ପନାରେ 'ଖେଳିବ ଓଡ଼ିଶା, ଜିତିବ ଓଡ଼ିଶା'; ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମାଓ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 29, 2026 at 10:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୩ ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ହକିର ଯାଦୁଗର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା 'ଖେଳିବ ଭାରତ, ଜିତିବ ଭାରତ' ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 'ଖେଳିବ ଓଡ଼ିଶା, ଜିତିବ ଓଡ଼ିଶା' ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗାଁରୁ ସହର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶେଷକରି ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୮୫ଟି ଗ୍ରାମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହିଂସାର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ପିଲା ଭାଗ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ।
"ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୨୦୨୮ରେ ଏସିଆନ୍ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇନ୍ଡୋର୍ ଆଥଲେଟିକସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନର ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । ଏଥିସହ 'ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଢାଞ୍ଚାରେ ‘ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟନେସ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ," ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଏହା ସହିତ ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାରରେ, କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର’ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ l
ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁନିଲ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବିଜୁପଟ୍ଟନାୟକ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ 'ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା' ପାଇଁ ପ୍ରଣତି ମିଶ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ୱାଦିକତାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ, 'କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ' ପାଇଁ ଲୋମା ସ୍ୱାଇଁ, 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ' ଭାବେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାଶ, 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍' ଭାବେ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା, 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍' ଭାବେ ପ୍ରତୀକ ମହାରଣା ଓ ପାୟଲ ନାଗ ଏବଂ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ' ଭାବେ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ 'ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଂସ୍ଥା' ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ୱଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରର ମାଗଣା କୋଚ; 300 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିମ, କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର