ଦିନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ; ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ବିଶାଳ ଜାତୀୟ ପତାକା

Published : May 18, 2026 at 6:52 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀସ୍ଥିତ AIPH UNIVERSITY (Asian Institute of Public Health University)ରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନଦାୟଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆୟୋଜିତ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।

ଦୁଇବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର କେମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଶିବିରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 237 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡାଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ନୀତିନ ନବୀନ ।

ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଦଳ ଆଉ ସଂଗଠନ । ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । ବିକାଶର କୌଣସି ଦଳ ନଥାଏ । ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ନରଖି କାମ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ତଳ ସ୍ତରର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ । ନୂଆ ବର୍ଗଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଆସିବ ସେନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ' ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ।



