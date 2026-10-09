ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ଡାକ ସପ୍ତାହ, ଚିଠିରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯାଏଁ ବଦଳିଛି ଡାକଘରର ପରିଚୟ
ଅକ୍ଟୋବର ୯ରୁ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଡାକ ସପ୍ତାହ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୮,୯୦୮ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସେବା। ଡାକଘରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୯୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 9, 2026 at 8:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ଜାତୀୟ ଡାକ ସପ୍ତାହ’। ଅକ୍ଟୋବର ୯ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସପ୍ତାହର ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ‘ଗୋଟିଏ ଡାକ ନେଟୱାର୍କ, ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା’। ଦିନେ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦାନପ୍ରଦାନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଥିବା ଡାକଘର ଆଜି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଜାତୀୟ ଡାକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡାକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ।
- ଓଡ଼ିଶାରେ ୮,୯୦୮ ଡାକଘର, ୨୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଡାକ ପରିମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟାପକ ସେବା ନେଟୱାର୍କ। ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର ଡାକଘର ଏବଂ ୨୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଡାକଘରର ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୯୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଡାକ ପରିମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୮,୯୦୮ଟି ଡାକଘର ରହିଛି। ଏଥିରେ ୩୫ଟି ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ୩୫ଟି ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର, ୧,୧୪୩ଟି ଉପ ଡାକଘର ଏବଂ ୭,୬୯୫ଟି ଶାଖା ଡାକଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପହଞ୍ଚାଉଛି।
- ଚିଠିପତ୍ରରୁ ଆଧାର, ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ
ସମୟ ସହିତ ଡାକ ବିଭାଗ ନିଜ ସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଚିଠିପତ୍ର ଓ ପାର୍ସଲ୍ ପରିବହନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେବା, ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (IPPB) ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ମିଳୁଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶାଖା ଡାକଘରକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି।
- ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଖୋଲିଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଉପ ଡାକଘର
ଡାକ ସେବାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପ ଡାକଘର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଉପ ଡାକଘର ନାମରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଉପ ଡାକଘର ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ ସେବାର ନେଟୱାର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୮ଟି ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ସମେତ ୨୩୨ଟି ଉପ ଡାକଘର ଏବଂ ୨,୨୮୦ଟି ଶାଖା ଡାକଘର ରହିଛି। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ଦୁର୍ଗମ ଓ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
- ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଡାକଘର ନିର୍ଯ୍ୟାତ କେନ୍ଦ୍ର
ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘ଡାକଘର ନିର୍ଯ୍ୟାତ କେନ୍ଦ୍ର’ (Dak Ghar Niryat Kendra - DNK) ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଓ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ଡାକ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇପାରୁଛନ୍ତି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ବିସ୍ତାର ସହ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି।
- ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ, ପାର୍ସଲ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ସହ ପାର୍ସଲ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେବାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ସହ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।
‘ଗୋଟିଏ ଡାକ ନେଟୱାର୍କ, ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଡାକ ସପ୍ତାହର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡାକ ସେବାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା, ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ବିଭାଗର ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ତେଜିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି; 'ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍..କଥା କହିଲେ ହେବନି, କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର