ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶୁଣିବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା

ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ।

ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି
ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

National OBC Commission Visits Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର । ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ l କେଉଁ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ କରି ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ l ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଶୁଣିବେ ଅଭିଯୋଗ:

ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଜନ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ । ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ ।

ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି
ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓବିସି କମିଶନ:

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ଓବିସିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜାପାନର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ହେବ ପୁରୀର ବିକାଶ

ଜାତି ଜନଗଣନା କଣ ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାତିରେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା, କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ?

ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବିଚାର କରିବେ କମିଶନ:

ଜାତୀୟ OBC କମିଶନ ଅଧକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ କିଭଳି ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ । ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତା’ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବଞ୍ଚିତ ଜାତିବର୍ଗଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଣି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NATIONAL OBC COMMISSION CHAIRMAN
HANSRAJ GANGARAM AHIR
HANSRAJ GANGARAM AHIR VISIT ODISHA
HANSRAJ GANGARAM MEETS ODISHA CM
NATIONAL OBC COMMISSION VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.