ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶୁଣିବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ।
Published : October 29, 2025 at 3:24 PM IST
National OBC Commission Visits Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର । ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ l କେଉଁ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ କରି ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ l ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଶୁଣିବେ ଅଭିଯୋଗ:
ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଜନ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ । ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓବିସି କମିଶନ:
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଓବିସି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ଓବିସିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବିଚାର କରିବେ କମିଶନ:
ଜାତୀୟ OBC କମିଶନ ଅଧକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିର ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ କିଭଳି ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ । ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତା’ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବଞ୍ଚିତ ଜାତିବର୍ଗଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଣି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନ ।
