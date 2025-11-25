ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁଇମର, ରାଜଧାନୀରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ କବିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ
ଭଲ ସନ୍ତରଣ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଲ୍ ଖେଳାଳି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେଡାଲ ପରେ ମେଡାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ କବିତା କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରୀ।
Published : November 25, 2025 at 7:57 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ସନ୍ତରଣରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମେଡାଲ। ରାଜ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଆଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କହୁଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ପିଲାଟି ସମୟରୁ ସଂଘର୍ଷ ଯେ, ତାର ଅନ୍ତ ହୋଇନି। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେଡାଲ ଜିତିବେ, ସେନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଅଭ୍ୟାସ।.... ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ପାରା ଆଥଲେଟ୍ କବିତା ଦଳାଇ। ପରିବାର ସମେତ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ମେଡାଲ ପରେ ମେଡାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ କବିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ନିଜର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ କବିତାଙ୍କ ସହିତ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା..
କବିତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି ସଂଘର୍ଷ:-
ଗଂଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳର ଗିରିଆ ଗାଁରେ କବିତାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବାପା ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ଦଳାଇ ଓ ମାଆ ନର୍ମଦା ଦଳାଇଙ୍କ ସାନ ଝିଅ କବିତା। ଏବେ କବିତାଙ୍କ ବୟସ ୨୮ ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ କବିତା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ପରିବାରରେ ସମତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଗଲା ସବୁକିଛି। କବିତା ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କବିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। କିଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଂଚାଇ ପାରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ା କହିଲେ ଦଶମ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓ ମନୋବଳ କମ୍ ହେବାରୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥିଲେ କବିତା। ହେଲେ ସେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ସେହିଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ କବିତା:-
କବିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାରା ଆଥଲେଟ୍। ଭଲ ସନ୍ତରଣ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଲ୍ ଖେଳାଳି। ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେଡାଲ ପରେ ମେଡାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୯ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଗାଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି। କହିତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସାରାଂଶ-
- ଗ୍ୱାଲିଅରରେ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ୩ଟି ସିଲଭର୍ ମେଡାଲ
- ଗୋଆରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨ଟି ସିଲଭର ଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ମେଡାଲ
- ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଲ୍ଡ ଓ ୨ଟି ସିଲଭର ମେଡାଲ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭ ବର୍ଷ:-
କବିତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ହେଲେ ବି ଖେଳିବେ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ତେବେ କବିତା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଗଂଜାମରୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଅଜଣା। ନା ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ। ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିଥିଲେ ଘରୁ କେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ନିଜ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କବିତା ଏକ ଘରୋଇ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସନ୍ତରଣ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଲ୍ ର ଅଭ୍ୟାସ। ସେଠାରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସନ୍ତରଣ ପାଇଁ ନେଲେ ଟ୍ରେନିଂ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:-
ଏକ ଘରୋଇ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ କାମକରି କିଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେଡାଲ ଆଣିବେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କବିତା। କମ୍ପାନୀରେ ୮-୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅଧିକ ପଇସା ଏକଜୁଟ କରି ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ମେଡାଲ ଜିତିଲା ପରେ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳେ ବାସ ସେତିକି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ମିଳୁଛି ବୋଲି କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିତା।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା- କବିତା:-
କବିତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛି, ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତିକିରେ ଯଦି ମୁଁ ରହିଯିବି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ବସିଯିବେ। ମୁଁ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଦେଖି କିଛି କରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ।"
କାହାଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି କବିତା?:-
କବିତା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ରିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଯହେତୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିଲି ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସନ୍ତରଣ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଲକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିତା।
ପଛରେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ:-
କବିତା ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଟାହିଟାପରା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦ ଉଦେଶ୍ୟ ରଖି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେପରିକି, "ଘରେ କ'ଣ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆସି କାମ କରୁଛି, ଆସିଛି ଖଟିବା ପାଇଁ" ଏଭଳି କିଛି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ସହି ଆଗକୁ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କବିତା।
ସବୁବେଳେ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ:-
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଡାଲ ଜିତୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା-ବାପାଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳୁଛି। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡାଲ ଜିତୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏପଟେ କବିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତପନ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବେ ସୁଧା କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ଏମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବେ। କବିତା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷରେ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ସିଏ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାହା ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପନ।
