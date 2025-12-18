ETV Bharat / state

କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବ; ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜିଲା 'ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ', 'ଗୋପ ଲୀଳା'

ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ କଣ୍ଢେଇନାଟ ଏକ ସଂସ୍କୃତିଯାତ୍ରା ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ।

National Kandhei Natak Festival
କଣ୍ଢେଇନାଟ ଏକ ସଂସ୍କୃତିଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
Published : December 18, 2025 at 11:11 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 11:48 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି । କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଆସିଛି । ଏହା ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ଏଇ ଦିଗଟି ଧିରେ ଧିରେ ଲୋପ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି । ହେଲେ ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଢେଇ ନାଟର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ।



ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବ । ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଠଗୋଟି ଓ ଭାରତବର୍ଷର କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଶ୍ଚମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଗୋଟି କଣ୍ଢେଇନାଟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୨ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ସୁତା କଣ୍ଢେଇ, କାଠି କଣ୍ଢେଇ, ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ ଆଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦଳ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖମାରସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମ ଛାୟାନାଟକ ଗବେଷଣା ପକ୍ଷରୁ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ” ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭଞ୍ଜ ନଗର, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ, ଅନୁଗୋଳ, ଚକ୍ରଧର ପରିଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଯଥାକ୍ରମେ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ଗୋପଲୀଳା କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ରାବଣଛାୟା, ରାମଲୀଳା କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣ ଅମରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନସ୍କରଙ୍କ ସମକାଳୀନ କଣ୍ଡେଇ ନାଟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟର ଗୁଣ୍ଡୁରାଜୁଙ୍କ ଛାୟାନାଟକ ।



ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଡ଼ା ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁକିଛି କରାଯାଉଛି । ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି । ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଢେଇ ନାଟର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : December 18, 2025 at 11:48 PM IST

