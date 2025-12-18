କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବ; ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜିଲା 'ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ', 'ଗୋପ ଲୀଳା'
ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ କଣ୍ଢେଇନାଟ ଏକ ସଂସ୍କୃତିଯାତ୍ରା ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ।
Published : December 18, 2025 at 11:11 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 11:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି । କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଆସିଛି । ଏହା ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ଏଇ ଦିଗଟି ଧିରେ ଧିରେ ଲୋପ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି । ହେଲେ ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଢେଇ ନାଟର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ।
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଗୁଳର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍— ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ (@Culturedeptt) December 18, 2025
ଓ ଛାୟାନାଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସଖୀ କଣ୍ଢେଇନାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମକାଳୀନ କଣ୍ଢେଇନାଟ, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପଲୀଳା କଣ୍ଢେଇନାଟ, କେନ୍ଦୁଝରର କାଠିକଣ୍ଢେଇନାଟ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଛାୟାନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । pic.twitter.com/vG7Xl3aw7S
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବ । ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଠଗୋଟି ଓ ଭାରତବର୍ଷର କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଶ୍ଚମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଗୋଟି କଣ୍ଢେଇନାଟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୨ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ସୁତା କଣ୍ଢେଇ, କାଠି କଣ୍ଢେଇ, ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ ଆଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦଳ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ #କଣ୍ଢେଇନାଟ_ଏକ_ସଂସ୍କୃତିଯାତ୍ରା ଆଜି ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଅଛି।#Odisha #Culture #Lokakala pic.twitter.com/vaKcq4PADu— ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ (@Culturedeptt) December 18, 2025
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖମାରସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମ ଛାୟାନାଟକ ଗବେଷଣା ପକ୍ଷରୁ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ” ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭଞ୍ଜ ନଗର, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ, ଅନୁଗୋଳ, ଚକ୍ରଧର ପରିଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଯଥାକ୍ରମେ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ଗୋପଲୀଳା କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ରାବଣଛାୟା, ରାମଲୀଳା କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣ ଅମରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନସ୍କରଙ୍କ ସମକାଳୀନ କଣ୍ଡେଇ ନାଟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟର ଗୁଣ୍ଡୁରାଜୁଙ୍କ ଛାୟାନାଟକ ।
ଉତ୍କଳୀୟ ଲୋକକଳା ସହ ଦେଶଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ!— ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ (@Culturedeptt) December 18, 2025
'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ଧ୍ୱନି ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ 'କଣ୍ଢେଇ ନାଟ'ର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପରିବେଷଣ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଗୌରବ ବହନ କରୁଛି।
ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା।#Lokakala #Odisha pic.twitter.com/oYI5tUmXXi
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଡ଼ା ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁକିଛି କରାଯାଉଛି । ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି । ଜାତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଢେଇ ନାଟର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ।"
