ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକା ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଜାତୀୟ ଯୋଜନା
ତିନି ବର୍ଷିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ସମେତ ଦେଶର ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ୧୬ଟି ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 12, 2026 at 9:54 PM IST
NATIONAL PROJECT KORAPUT, କୋରାପୁଟ : କୋରାପୁଟ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ସଂରକ୍ଷଣ, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବିକା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ବର୍ଷିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ସମେତ ଦେଶର ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ୧୬ଟି ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍-ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ (ସିଏସ୍ଆଇଆର୍-ଏନ୍ବିଆର୍ଆଇ), ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ରହିଛି ‘ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କନଜରଭେସନ୍, ଏଗ୍ରୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋରିସୋର୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’।
ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ସମୃଦ୍ଧ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଜ୍ଞାନର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ, ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ୍ୟ, ମହିଳା ଓ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସେହିପରି ୩୦ରୁ ୪୦ ପ୍ରକାରର ବିରଳ, ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଓ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୧୬ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୬ଟି ସାମୁଦାୟିକ ନର୍ସରୀ ଏବଂ ୧୬ଟି ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ୪୦ ହଜାରରୁ ୫୦ ହଜାର ଉନ୍ନତମାନର ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଏହି ଅବସରରେ ‘ଜନଜାତି ଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର ୧୩ରେ କୋରାପୁଟର ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ଚାଷୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନଧାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡ. ଅଜିତ କୁମାର କୁମାର ଶଶାନୀ, ସିଏସ୍ଆଇଆର୍-ଏନ୍ବିଆର୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ ଡ. ଶରଦ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, କୋରାପୁଟ ଆଇଟିଡିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ନେହପ୍ରଭା ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (କେଭିକେ), ବନ ଧନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ଭିଡିଭିକେ), ରାଜ୍ୟ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ, ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି: ବିଜେଡି, ବିଜେପିର ଭୂମିକା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 'ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବନାହିଁ'-ବିଜେପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମିଳିଲା ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ MBBS ସିଟ୍: ୨୦୨୭-୨୮ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ