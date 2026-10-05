ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା; ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ NHRC ଟିମ୍
ଗତ ଜୁନ୍ ୧୧ରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 5, 2026 at 10:05 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ତିନିଜଣ ସଦସ୍ୟ । ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର କରିବେ ତଦନ୍ତ ।ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଓ ପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ନେଇ NHRC ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଚାମେଲି ।
ଆଜି ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବୟାନ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ କମିଶନର ଏହି ଟିମ । ଏହି ଟିମର ନେତୃତ୍ୱ ଇଶାମ ସିଂହ ନେଉଥିବା ସୂଚନା ।
ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମାମଲା ନଂ 575/18/27/2026 ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କମିଶନର ଇସାମ୍ ସିଂହ, ଗୁଗନ୍ ରାମ ଓ ଶଶିବାଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ୩ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗତ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସଙ୍ଗଠିତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅମାନୁଷିକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମାନବାଧିକାର ଟିମ୍ ।
ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଇସାମ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ ଏବେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯିବ ଆମେ ଜଣାଇବୁ । ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ନେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବୁ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବୁ ତା'ପରେ ଯାହା ବି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତା'ପରେ ହିଁ କିଛି କହିହେବ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖିବୁ । ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯାହା ହୋଇଛି, ତାହା ଦେଖିବୁ ଓ ସ୍ଥାନର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହାକାଳପଡା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ; ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି ଫଳାଫଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା