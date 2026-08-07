ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସରେ ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ରାମ ମେହେର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
Published : August 7, 2026 at 2:46 PM IST
NATIONAL HANDLOOM DAY 2026 , ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ । 'ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ' ଅବସରରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର (RBCC) ଠାରେ 'ସନ୍ଥ କବୀର ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେଶର 22 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଣାକାର ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ‘ସନ୍ଥ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫’ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ 'ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫' ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ ।
ବରଗଡ଼ର ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ 'ସନ୍ଥ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର' :
'ସନ୍ଥ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର' ଦେଶର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ । ବରଗଡ଼ର ରାମ ମେହେର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ (ଇକତ୍) ବୟନ କଳାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ବୁଣାକାର । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପାରମ୍ପରିକ ବାନ୍ଧ ବୟନ କଳାର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୁଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ । ପାରମ୍ପରିକ ବୟନ କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଅସାଧାରଣ କାରିଗରୀ, ଆଜୀବନ ଅବଦାନ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ, ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ ।
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ 'ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫':
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ 'ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରୀ ଦ୍ବାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶାଢୀ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ବିବିଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଚାରିଟି ସ୍ମାରକ ଡାକ ଟିକଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ‘Earth. Root. Thread – Aal Dyed Handloom Textiles of Central India’ ଏବଂ ‘Handloom Awards Book 2025’ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ୧୯୦୫ ମସିହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ମୃତିରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ 'ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ' ପାଳନ କରାଯାଏ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବରଗଡ଼ର ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ‘ସନ୍ତ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର’, ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଭୁବନେଶ୍ବର