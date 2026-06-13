ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ; ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ କମାଇବ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ
କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏଁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 13, 2026 at 10:52 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 11:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏଁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।
"ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ୟୁଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ଥିଲା କି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏବେ ପିଜି ଯାଏଁ ମାଗଣା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରପ ଆଉଟ କମିବ । ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଏହି ଘୋଷଣା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କୁ ସୁହାଇବ," କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାବଂଶୀ ସୁରଜ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଓ ICC ର SOP ରେ କଲେଜରେ କାଉନସିଲର ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାର ଆପ ଓ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଉନସିଲିଂ ଆଧାରିତ । ଅନଲାଇନ କାଉନସିଲିଂ ହେବ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ telemanas ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅନଲାଇନ କରାଯାଇଛି । ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ, ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଂଯୋଜିକା ଓ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଅପା ଅଛି । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଅପା ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି । ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସମାଜର ସହାଭାଗିତାରେ ଏହି କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉଛି । ସରକାର କାଉନସିଲର ପାଇଁ ICC ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାମ କେବଳ ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବା ନୁହେଁ, SOP ରେ ଅଛି କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ । ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବି କାଉନସିଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି AEDP ରେ apprenticeship ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ ଦିଆଯିବ । କୋର୍ସ ହ୍ରାସ ହେବନି । କଲେଜରେ ଜୁଲାଇ 10ରେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ । ବିଳମ୍ବରେ ଆଉ ସେମିଷ୍ଟାର ହେବା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ ।
ଏପଟେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସରକାର ମତାମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପାରିପାରଶ୍ୱିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି । ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାକୁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା; କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ କେଜି ଚାଉଳ, ବର୍ଷକୁ ୮,୮୧୩ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର