ETV Bharat / state

କାଲିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୃମିନାଶକ ଅଭିଯାନ; ଫୋକସରେ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳା

କୃମି ଓ ରକ୍ତହୀନତା କମାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ । 10 ତାରିଖରେ 1ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ।

NATIONAL DEWORMING DAY
ଜାତୀୟ କୃମି ନାଶକ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 9, 2026 at 11:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

National Deworming Day (NDD) ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୃମିମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡିଶା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ । ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୧ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ୨୦ ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଯିବ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜାତୀୟ କୃମିନିଶାକ ଦିବସରେ ଦିଆଯିବ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ । ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା, ରକ୍ତହୀନତା ନିରାକରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀର କୃମି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ୟୁନିସେଫ୍ ସହାୟତାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏହି ଔଷଧ ।

ଏହା ସହିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ-ଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ (VAS) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିମ୍ପାଟିକ- ଫାଇଲେରିଆସିସ ସମୂହ ଔଷଧ ସେବନ (LF-MDA)) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ବଛା ବଛା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । LF-MDA ପ୍ରୟାସରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ସ ଫାଇଲେରିଆସିସ ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ଫାଇଲେରିଆ ନିରୋଧ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।

ଜାତୀୟ କୃମି ନାଶକ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)



ଏହା ସହିତ ଏନ.ଡି.ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ୧.୫୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏବଂ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ବୟସ (୨୦ ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ) ର ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇବେଣ୍ଡଯୋଲ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ-ଏ-ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ (VAS) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୯ ରୁ ୬୦ ମାସ ବୟସର ୩୨ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରା‌ଯିବ । ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକରିବା ସହିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ ।



ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣର ନିର୍ଦେଶକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ କୃମିନିଶାକ ଦିବସ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନିୟମିତ ଭାବରେ କୃମିନାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।"



ୟୁନିସେଫର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେଶାଲିଷ୍ଟ ସୌରଭ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି, "କୃମିନାଶକ ଡୋଜ ସହିତ ଭିଟାମିନ ଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ବାରା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ଯମରେ ବହୁବିଧ ଜରୁରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସମନ୍ବିତ ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସୁସ୍ଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମଜଭୁତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ ।"

ଲିମ୍ଫାଟିକ ଫସିଲେରିଆସିସ ସମୂହ ଔଷଧ ସେବନ (ଏଇ ଏଫ୍ - ଏମଡିଏ) ସହିତ ସମାନ ସମୟରେ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି ବଛା ଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ରୂପାୟନକାରି ୟୁନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା‌ଯିବ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ୧ - ୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ । ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସମୂହ ତଥା ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ସଂପୃକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାକ, ଏଏନଏମ, ସୁପରଭାଇଜର, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶକ୍ତି ଔଷଧ ସେବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମିଳିବ ସୁଫଳ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

NATIONAL DEWORMING DAY 2026
NATIONAL HEALTH MISSION
VITAMIN A SUPPLEMENTATION
DEWORMING STATEWIDE CAMPAIGN
NATIONAL DEWORMING DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.