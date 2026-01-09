ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବାଉଁଶ ବଣ; ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ୩୨ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 । ପୁଣିଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

NATIONAL BAMBOO CONCLAVE
ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 (ETV Bharat)
January 9, 2026

Bamboo Forests ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ ବା ବାଉଁଶ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବିକା ଓ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବାଉଁଶର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ବାଉଁଶ । ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାକୁ ବସିଛି । ପୁଣିଥରେ ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ବାମ୍ବୋ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ।

ବାଉଁଶ ଗଛ ପାଇଁ ୩୨ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢିବା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେ ସେନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ, ବାଉଁଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 (ETV Bharat)

ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି "ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ବାମ୍ବୋ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ୩୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"

National Bamboo Conclave 2026
ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 (ETV Bharat)



ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବହୁତ ଭଲ ଜଳବାୟୁର ରହୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ରାୟଗଡା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡମ୍ବା ଓ ନରସିଂହପୁର, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, ଶିମିଳିପାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା, ସେହି ଜଙ୍ଗେଲରେ ପୁଣିଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଚାଷୀଟିଏ ବାହାର ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସରକାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା କାରିଗରାମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ।

NATIONAL BAMBOO CONCLAVE
ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 (ETV Bharat)
ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଁଶ ଗଛ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ବାଉଁଶ, ଯାହା ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା କାଗଜ କଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବାଉଁଶ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ।।

NATIONAL BAMBOO CONCLAVE
ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରିଗର, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବାଉଁଶ ଆଧାରିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ ବିକଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ।

NATIONAL BAMBOO CONCLAVE
ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 (ETV Bharat)
