ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ

ନର୍ଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ବିଜେଡି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ

Narla BJD MLA Manorama Mohanty
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 29, 2026 at 10:30 PM IST

କଳାହାଣ୍ଡି: ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।

ନର୍ଲା ତହସିଲଦାର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ନର୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ତହସିଲଦାର ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ବ୍ଳକ୍ ଅଧକ୍ଷ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଚରଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ନର୍ଲା ତହସିଲଦାର ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

Narla BJD MLA Manorama Mohanty
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି । ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନେଇ ନଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଛବିକୁ ମଳିନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡ଼ି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟଣା କେଉଁ ଦିଗ ନେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।



ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଭିନାଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ଯେତେବେଳ ଘରେ ନ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଓ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବାସଭବନ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କଲା । ଘରେ ପଶିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଠାର ତାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ । ପୋଲିସ କାହିଁକି ନର୍ଲାରୁ ଯାଇକି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାକୁ ନ ଜଣେଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ । ଏହାସହ ମହିଳା ପୋଲିସ ନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ । ଏହା ଉପରେ ଏସପି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମୋହନ ସରକାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଣେ ବିଧାୟିକା ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାଁନ୍ତି । ନର୍ଲା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲେ । ଆଗମୀ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଉ ହବ, ଦରକାର ପଡିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରୁ ସହ ସହ ଲୋକ ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବେ । ଏ ଲଢେଇ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବ ।"

Narla BJD MLA Manorama Mohanty
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)



ଏନେଇ ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ । ଜଣେ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବି ବୋଲି କହିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ । ଆଇନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ କେହି ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିକି ଆଇନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ନୁହନ୍ତି । ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଯଦି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ପୋଲିସ ଧସେଇ ପସି ନାହଁ ଅନୁମତି ନେଇକି ଯାଇଛି । ସେମାନେ ଯେଉଁ ନବୀନ ଜୈନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ଜୈନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଆମ୍ ବିଧାୟକ ବୋଲି କେହି ବି ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ନୁହଁନ୍ତି ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

