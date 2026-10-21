ମଣ୍ଡପରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ଜୟଗାନ.. ବାହାରେ ଅପମାନ ! କାହା ପାଇଁ ପୂଜା, କାହିଁକି ଏ ବିରୋଧାଭାସ ?
ମଣ୍ଡପର ମାଟି ମା' ଆଗରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ବେଳେ, ଘରର ମାଟି ଭଳି ସହନଶୀଳ ମା'କୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ। ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 21, 2026 at 3:55 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଢୋଲର ତାଳ, ଧୂପରେ ଧୁଆଁ ଆଉ ଆଲୋକରେ ଝଲମଲ ମଣ୍ଡପ । ସବୁଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ମା'ର ଜୟଧ୍ୱନୀ..ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା…। ମା' ଦୁର୍ଗା.. ଯାହାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି, ସାହାସ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ତିଥିରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ । ହେଲେ ଏହି ଭକ୍ତିର ଆଲୋକ ପଛର ବାସ୍ତବତା ସତରେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ! ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ମାଟିର ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରକ୍ତମାଂସର ଜନ୍ମଧାତ୍ରୀ ମା' ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏକା । ଏଠି ମହାନବମୀରେ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ନବକନ୍ୟାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ହେଲେ କେଉଁଠି ନାବାଳିକା ଅତ୍ୟାଚାର, ଧର୍ଷଣ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟୁଛି । ମଣ୍ଡପରେ ନାରୀ ପୂଜା ପାଉଛି ଆଉ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛି । ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଜୟଗାନ ଆଉ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ନାରୀକୁ ଅପମାନ ! କାହିଁକି ଏ ବିରୋଧାଭାସ ? କାହିଁକି ଏ ପୂଜା ??
ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିରୋଧାଭାସ କାହିଁକି ?
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ସବୁଠି ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ଶକ୍ତି, ସାହସ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା। ମା’ଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମୁଖରିତ ହୁଏ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପୂଜାମଣ୍ଡପ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ମାଗନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ସୁଖସମୃଦ୍ଧି। ହେଲେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ ଗଭୀର ବିରୋଧାଭାସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଜରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା, ନିର୍ଯାତନା, ଅସଦାଚରଣ ଓ ବିଭେଦ ଭଳି ଘଟଣା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି।
ନାରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମାଜରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ମହିଳା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘରଠାରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ, ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅସମ୍ମାନ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବି ସମାଜର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କେବଳ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା। ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା, ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ସହ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଆଚରଣ ଓ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।
ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ, ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଓ ସମାନତାର ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଉଚିତ
ଯେଉଁ ସମାଜ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭାବେ ପୂଜା କରେ, ସେହି ସମାଜ ନିଜ ଘରର ଝିଅ, ଭଉଣୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛି କି? ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆଲୋକ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେବଳ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ସୀମିତ ନ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ରାସ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କେବଳ ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ, ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସମାନତାର ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
'ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛୁ'
ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ମଣ୍ଡପରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା’ଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛୁ। ଏହା ପରିତାପର ବିଷୟ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ବେଦପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ନାରୀଙ୍କର ଅନେକ ଅଧିକାର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ମହିମାମୟୀ ଓ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନବମାତୃକା ପୂଜା ଓ କୁମାରୀ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ନାରୀ ମା’, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ। ମା’ଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର। କେବଳ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ନୁହେଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନାରୀ ସବୁବେଳେ ମହିମାମୟୀ, ନାରୀ ହିଁ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପିଣୀ।"
ଝିଅମାନେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ସାହସୀ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର
କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବାର ଅଦାଲତର ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବିଜୟାଦଶମୀରେ ମା’ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମେ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଅନେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାହୀନତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେମାନେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ସାହସୀ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଶକ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ। କହିବା ଓ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଆମେ ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଝିଅମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହି ଦ୍ୱୈତ ମନୋଭାବ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସମ୍ମାନର ସହ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆକ୍ଷେପ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ।’
‘ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ, ମାନବ ଚାଲାଣ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଘଟଣା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ନିଜ ମା’ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ କରି ଶିଖିବା, ସେହିଦିନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକତା ମିଳିବ" ବୋଲି କହଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ।
‘ମୋ ମା’ ହିଁ ଦୁର୍ଗା’
ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ନବମାତୃକା ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବା କେଶୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ସମାଜରେ ମା’ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା, ତାହା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନବମାତୃକା ପୂଜାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ଆମେ ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା’ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ରୋଗବ୍ୟାଧି ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଖଦୁଃଖର ସମୟ, ମା’ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଏହି ଭାବନାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ମା’ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇଦେବା ହିଁ ନବମାତୃକା ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ମୂଳ ଭାବନା ହେଉଛି, ‘ମୋ ମା’ ହିଁ ଦୁର୍ଗା’। ତେଣୁ ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାକୁ ଯେପରି ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭକ୍ତି, ଯତ୍ନ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ।"
ନାରୀ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର
ବାଲେଶ୍ଵର ନାରୀସଙ୍ଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ," ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରମ୍ପରାର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ନବରାତ୍ରିରେ ନଅଟି ରଙ୍ଗର ପରମ୍ପରା ହେଉ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ପୂଜନ ଏସବୁର ମୂଳ ଭାବନା ହେଉଛି ନାରୀଶକ୍ତିର ଆରାଧନା। କନ୍ୟା ପୂଜନର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ।ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ତଥାପି ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛୁ, ରାବଣପୋଡ଼ି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ରୂପୀ ରାବଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ଓ ରାବଣ ବଧର ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ନାରୀ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ନାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବାର ମାନସିକତାରୁ ସମାଜକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ନାରୀ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ।"
ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଦେବୀକୁ ଫୁଲ ଦେଉଛୁ, ଆଳତି କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଝିଅକୁ, ବୋହୂକୁ, ମା'କୁ ସେହି ଫୁଲର ସମ୍ମାନଟିକେ ଦେଉଛୁ କି? ମଣ୍ଡପର ମାଟି ମା' ଆଗରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ବେଳେ, ଘରର ମାଟି ଭଳି ସହନଶୀଳ ମା'କୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ। ଦେବୀ ପୂଜା ଏବଂ ନାରୀର ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ କାହିଁକି ଏ ବିରାଟ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଛି , ତାହା ହିଁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଦେବୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା, ଉଷୁନା ଭାତ ସହ ମାଛ ତରକାରୀ ଭୋଗ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୧୧ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ୫୦୦ ନାରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା: ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ମହିଳା