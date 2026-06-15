ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ନାନୋ ସାଇନ୍ସ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଗବେଷଣା: ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନାନୋ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଉତ୍କର୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l

Gangadhar Meher University Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 8:28 AM IST

|

Updated : June 15, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR GANGADHAR MEHER UNIVERSITY , ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାନୋ ସାଇନ୍ସ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ହେବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନାନୋସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଉତ୍କର୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର / Center of Excellence ) ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ତଥା ପଦାର୍ଥ ବଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l


ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ଆମର ଉତ୍କର୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର (CoE) ର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ "ନାନୋସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ" ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ମୋର 5 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କୁଲର ସହକର୍ମୀ ଏହି CoE ର ମୁଖ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅଟୁ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରାୟ ୭୫-୮୦% ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି CoEର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣତି ପୁରୋହିତ (ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ), ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ବେହେରା (ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ), ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ), ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଟ୍ଟି (ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା) ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଯଶୋବନ୍ତ ଶେଖର ହାସଦା (ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ)’’।

ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାନୋ ସାଇନ୍ସରେ ଗବେଷଣା

ଏହି CoE ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକସେଲେନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଲେଜର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନାନୋମାଟେରିଆଲ୍ସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନଶୀଳ ସବୁଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସୁପରକ୍ୟାପାସିଟର ବିକାଶରେ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା କରିବ । ଏହା ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ, ପାଇଜୋଏନର୍ଜି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି CoE ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ତାଲିମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି CoE ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ l


ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାନୋ ସାଇନ୍ସ ଓ ନାନୋ ଟେକନୋଲୋଜି ଏକ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ l ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମେଟେରିଆଲସ ରହିଥାଏ l ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ନାନୋ ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ପଡିଥାଏ l ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇ ନଥାଏ l ଏହା ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ l ଏହା ସହ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲିଥିୟମ ଆୟନ, ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏଠାରେ ଗବେଷଣା ହେବ l ପାଣିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନାନୋ ମେଟେରିଆଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ l ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ ଫୁଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି l କାରଣ ବର୍ତମାନ ପାଣିରେ ବି ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ଏହା ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ମେଟେରିଆଲସ ରହିଛି l ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକସେଲେନ୍ସ ଠାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେଟେରିଆଲ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜେନେରେସନ, କାପାସିଟର ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେବ l

ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାନୋ ମେଟେରିଆଲସ ତିଆରି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ଏହା ସବୁ ପରିବେଶ ଉପକୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଦାସ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବଜେଟ 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ଆସିବେ 10 ହଜାର କଳାକାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ-କମ୍‌-ବ୍ୟାରେଜ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ୪୪୦.୩୩ କୋଟି ଅନୁମୋଦନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର


Last Updated : June 15, 2026 at 10:03 AM IST

TAGGED:

SAMBALPUR NANO SCIENCE RESEARCH
NANO SCIENCE RESEARCH ODISHA
SAMBALPUR UNIVERSITY NANO RESEARCH
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାନୋ ସାଇନ୍ସ
GANGADHAR MEHER UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.