ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଲେ ଲେମୁର ଓ କକାଟୋ; ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବେ ସମ୍ବର, ହରିଣ ଓ ଘଡ଼ିଆଳ
ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ୫ ପ୍ରଜାତିର ୧୩ଟି ପ୍ରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଲା ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ । ଏଣିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିରଳ ଲେମ୍ବୁର ଓ କକାଟୋ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦଲରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ସମ୍ବର, ହରିଣ ଓ ଘଡ଼ିଆଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନାନୁସାରେ, ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରୁ ୨ଟି ରିଙ୍ଗ୍ ଟେଲଡ୍ ଲେମୁର (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୧ ମାଈ), ୪ଟି ଜଙ୍ଗଲି କୁକୁର (୨ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ମାଈ), ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ସଲଫର୍ କାଷ୍ଟେଡ୍ କକାଟୋ, ୪ଟି ବନେଟ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ( ୨ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ), ୨ଟି ନୀଳଗାଈ (୧ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୧ମାଈ)ଙ୍କ ସମେତ ୫ ପ୍ରଜାତିର ୧୩ଟି ପ୍ରାଣୀ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
ଏହାର ପ୍ରତିବାଦଲରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ୩ଟି ସମ୍ବର (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ), ୩ଟି ଚଉଶିଙ୍ଗା ହରିଣ (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ମାଈ), ୨ଟି ଆସାମ ମାଙ୍କଡ଼ (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୧ ମାଈ), ୪ ଟା ଗୁରାଣ୍ଡି (୨ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ) ଓ ୩ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ)ଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୫ ପ୍ରଜାତିର ମୋଟ ୧୫ଟି ପ୍ରାଣୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନନ୍ଦାନାକାନାନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ୮ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଦ୍ଵାରା ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଆନୁସାରେ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପ୍ରାଧିକରଣ (CZA) ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (NZP) ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (IGZP) ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର 7 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି । ମହାବଳ ବାଘ ବଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଥିଲା ଓଧ । ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ସୁରଟର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ୫ଟି ଓଧ (୩ଟି ପୁରୁଷ ଓ ୨ଟି ମାଈ), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରେ ଗଧିଆ (୨ଟି ପୁରୁଷ), ୧୦ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର କଇଁଛ (୫ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୫ ମାଈ), ୨ଟି ସିଲଭର ଫିଜାଣ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ ।
