ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥୀ; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ଏବଂ ଜେବ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 9, 2026 at 5:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି । ବଢ଼ିବ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ଓ ଜେବ୍ରା । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ନୂଆ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଓ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସୁଛି ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ:
ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ । ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି କଙ୍ଗାରୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଛ ଗୋଡ଼ ଓ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଡେଇଁପାରେ । ଏହାସହ ମାଆ’ କଙ୍ଗାରୁର ପାଉଚ୍ ଭିତରେ ଛୁଆ ବଢ଼ିବା ଏହି ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଜାତି ଦେଖାଯାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଘାସ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ପାଇଁ ‘ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର’:
ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ‘ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର’ ଥିମ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍କ୍ଲୋଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାକୁ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ କହିଛନ୍ତି,"ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଏକ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ଏଜେନ୍ସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଚିତା, ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜେବ୍ରା ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (CZA)ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଏନ୍ଓସି ଦରକାର । ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଡିସେମ୍ବରରେ ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା:
ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ସହ ନନ୍ଦନକାନନର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା । ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଚିତା ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଗତି, ଚଞ୍ଚଳତା ଓ ଶରୀରରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଦାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍କ୍ଲୋଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ଚିତା ?
୧୯୫୨ ମସିହାରେ ଭାରତରୁ ଚିତା ବିଲୁପ୍ତ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଅଧୀନରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନାମିବ୍ୟାରୁ ଚିତା ଆଣି ଭାରତରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ବୋତ୍ସୱାନାରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତା ଅଣାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବେ ଭାରତର ଚିତା ପୁନଃସ୍ଥାପନର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୯, ୨୦୨୬ରେ ନାମିବିଆର ଚିତା ୫ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଭାରତରେ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା ୫୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କୁନୋ ବ୍ୟତୀତ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଫ୍ରିକା ଜେବ୍ରା ବି ହେବ ନୂଆ ଅତିଥି:
କେବଳ କଙ୍ଗାରୁ ଓ ଚିତା ନୁହେଁ, ଆଫ୍ରିକା ଜେବ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍କ୍ଲୋଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଧଳା-କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ।
CZA ଅନୁମତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ପୂର୍ବତନ Central Zoo Authority ସଦସ୍ୟ ଅନୁପ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଅଦଳବଦଳ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାଣୀ ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ CZAର ଅନୁମତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ରଖାଯିବ, ସେମାନେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ? ଏସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ," ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଆସିବେ, ସେହି ପରିବେଶକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରାକୃତିକ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ।"
ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ରୂପ ନେବ ନନ୍ଦନକାନନ:
୧୯୬୦ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ଭଳି ଏନ୍କ୍ଲୋଜର, ଉନ୍ନତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ।
ଯଦି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସରିଥାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ନନ୍ଦନକାନନ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବେଶ୍ ଖାସ୍ । ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁର ଡେଇଁବା, ଚିତାର ଚପଳତା ଓ ଜେବ୍ରାର ଧଳା-କଳା ଧାରୀ—ନନ୍ଦନକାନନର ଆକର୍ଷଣରେ ଯୋଡ଼ିବ ତିନି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ଏହା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 180ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ୪ ହଜରରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର