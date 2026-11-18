ଶୀତଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପଶୁ-ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଟର ଓ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Nandankanan Zoo: ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆରାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରଜାତିଭିତ୍ତିକ ଶୀତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 18, 2026 at 6:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆରାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଜାତିଭିତ୍ତିକ ଶୀତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ବିଭିନ୍ନ ଏନକ୍ଲୋଜର ଓ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ବନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ଟିମ । କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରାଦୀପ ମୀରାସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ସ୍ଥାନ, ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଟର, ହିଟିଂ ବଲ୍ବ ଆଦି ଲଗାଯାଉଛି । ଏହାସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା, ଧାନକୁଟା, ଅଖା, କମ୍ବଳ ଓ ଝୁଟ୍ ଅଖା ବିଛାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ରାତି ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ସେହିପରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ହିଟିଂ ବଲ୍ବ, ୟୁଭି-ବି ଲାଇଟ୍, ଥର୍ମାଲ୍ ବେଡିଂ ଓ ସନ୍ ବାସ୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରଖାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ତାପମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ତାପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏନକ୍ଲୋଜରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୁଣା ମାଟି ବଦଳରେ ଚୂନ ଉପଚାର ପରେ ନୂଆ ମାଟି ପକାଯାଉଛି । ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ସ୍ଥାନ ଓ ପଛପଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚୂନରେ ଧୁଆଯିବା ସହ ନିୟମିତ ସଫେଇ ଓ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗଛର ଅତିରିକ୍ତ ଡାଳ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଜଳାଶୟ ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ମରାମତି ଓ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି । ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଓ ପଙ୍କ ବାହାର କରାଯାଉଛି । ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ବସା, ବସା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଶୀତଳ ପବନରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଚରଣ ଉପରେ ଆନିମଲ୍ କେୟାରଟେକର, ଭେଟେରିନାରୀ ଟିମ୍ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ଟିମ ନଜର ରଖିବେ । ସମସ୍ତ ଶୀତକାଳୀନ ଉପକରଣର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନନ୍ଦନକାନନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକ; ଶୀତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ବୋଟ୍ ଘାଟରେ ୩ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର