ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ; ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ବରଫ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଓ ନଡା ଛପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
Published : March 10, 2026 at 9:10 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 9:15 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବିଶେଷ କରି ଖରା ଦିନେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେଉଥିବାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖୁଆଡ଼ ଘର ଏବେ ନଡା ଛପର ଓ ବାଉଁଶ ତାଟି ଗଦାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁଆଡ଼ ଘରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଖରାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନଜର:
ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଓ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଜିମା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ନନ୍ଦନକାନନରେ କିପରି ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ନୂତନ କୁମାର ହେମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି," ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖରା ଅଧିକ ହେବ ସେହି ଆନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ । ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 5ରୁ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ସୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବାଘଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ଦିଆଯାଉଛି । ଖାଇବାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁର, ତରଭୁଜ, କାକୁଡି ଆଦି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାଲୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେମିତିକି ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ତରଭୁଜ, କଖାରୁ ଓ କନ୍ଧମୂଳ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଥର ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ।ଯାହା ଅତ୍ୟାଧିକ ଗରମରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର