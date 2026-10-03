ଖୋଲିଲା ନୂଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଏନକ୍ଲୋଜର; ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ୧୧ ପ୍ରଜାତିର ୩୬ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ
ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ୧୧ ପ୍ରଜାତିର ୩୬ଟି ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 3, 2026 at 2:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ନୂଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଏନକ୍ଲୋଜର । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ୧୧ ପ୍ରଜାତିର ୩୬ଟି ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି । ଜେବ୍ରା, କଙ୍ଗାରୁ, ୱାଲାବି ଏବଂ ମିରକ୍ୟାଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ:
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ନୂଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ନନ୍ଦନକାନନ । ଟଫ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାପୁଚିନ୍, ମିରକ୍ୟାଟ୍, ସ୍କାରଲେଟ୍ ଆଇବିସ୍ ଓ ସଲଫର୍ କ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ କକାଟୁ ସହ ୩ ପ୍ରଜାତିର ମାକାଓ ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା :
ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯାଏଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏହାସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ରୋଚକ କରିବା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି । ଗୁଜୁରାଟର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଟେମ୍ପଲ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ (RKTEWT) ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ୫୮ଟି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି...
- ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜେବ୍ରା ( 2 ପୁରୁଷ, 2 ମହିଳା)
- କଙ୍ଗାରୁ ( 2 ପୁରୁଷ, 2 ମହିଳା)
- ବେନେଟ ୱାଲାବି (3 ଯୋଡି)
- ରିଙ୍ଗ ଟେଲଂଡ ଲେମୁର (2 ଯୋଡି )
- ଟଫଡ କାପୁଚିନ (2 ଯୋଡି)
- ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ମକାଓ (2 ଯୋଡି)
- ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ମକାଓ (2 ଯୋଡି)
- ଗ୍ରୀନୱିଙ୍ଗ୍ଡ ମକାଓ (2 ଯୋଡି)
- ସଲଫର-କ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ କକାଟୁ (2 ଯୋଡି)
- କ୍ରାଉନ୍ଡ କ୍ରେନ୍ (2 ଯୋଡି)
- ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ଆଇବିସ୍ (2 ଯୋଡି)
- ମିରକାଟ୍ (3 ଯୋଡି)
- କାସୋୱାରୀ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି
- ବ୍ଲୁ ୱାଇଲ୍ଡବିଷ୍ଟ (2 ଯୋଡି) ରହିଛନ୍ତି
ଏହି ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନନ୍ଦନକାନନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ପେୟାରିଂ ଏବଂ ୩ଟି ପ୍ରଜାତିରେ ନୂଆ ବ୍ଲଡ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏବେ ମୋଟ ୧୮୮ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି ।
"ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଜାତି ସଂଖ୍ୟା ୧୭୮ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯିବ । ଏହା ଦେଶର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭାବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଢ଼ୁଛି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଓଜନ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚାଲିଛି ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି; ଅତି ନିକଟରୁ କଲରାପତରିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର