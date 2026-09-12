ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି, ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ୫୮ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ
ଗୁଜୁରାଟରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏବେ ମୋଟ ୧୮୮ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : September 12, 2026 at 12:04 PM IST|
Updated : September 12, 2026 at 12:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି । ଗୁଜୁରାଟର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଟେମ୍ପଲ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ (RKTEWT) ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ୫୮ଟି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜେବ୍ରା ( 2 ପୁରୁଷ, 2 ମହିଳା), କଙ୍ଗାରୁ ( 2 ପୁରୁଷ, 2 ମହିଳା), ବେନେଟ ୱାଲାବି (3 ଯୋଡି), ରିଙ୍ଗ ଟେଲଂଡ ଲେମୁର (2 ଯୋଡି ), ଟଫଡ କାପୁଚିନ (2 ଯୋଡି), ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ମକାଓ (2 ଯୋଡି), ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ମକାଓ (2 ଯୋଡି), ଗ୍ରୀନୱିଙ୍ଗ୍ଡ ମକାଓ (2 ଯୋଡି), ସଲଫର-କ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ କକାଟୁ (2 ଯୋଡି), କ୍ରାଉନ୍ଡ କ୍ରେନ୍ (2 ଯୋଡି), ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ଆଇବିସ୍ (2 ଯୋଡି), ମିରକାଟ୍ (3 ଯୋଡି), କାସୋୱାରୀ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି ଓ ବ୍ଲୁ ୱାଇଲ୍ଡବିଷ୍ଟ (2 ଯୋଡି) ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ପେୟାରିଂ ଏବଂ ୩ଟି ପ୍ରଜାତିରେ ନୂଆ ବ୍ଲଡ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏବେ ମୋଟ ୧୮୮ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ନୂଆ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରହିଥିବା ଭେଟନାରୀ, ଆନିମଲ୍ କେୟାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି । ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ ।
ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ
ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ବରରୁ ଊଦ୍ଧାର 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାପରେ ଥିବାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ମା’ର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପୀ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଦେଶାଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟିକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଯଦି ଏନେଇ ଅନୁମତି ମିଳେ ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ବଢିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି, ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥୀ; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର