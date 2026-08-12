ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘର ହରିଣ ଶିକାର ! ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହରିଣକୁ ମାରିଲା ବାଘ
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି କହିଲେ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଉପ-ନିର୍ଦେଶକ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 12, 2026 at 9:09 PM IST
Nandankanan tiger kills deer, ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାଘର ଶିକାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାଘ ଏକ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରିଥିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଉଛି । ବାଘ ସଫାରୀ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୪ ଦିନ ତଳେ ନନ୍ଦନକାନନର ବାଘ ସଫାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି । ହଠାତ୍ ଏକ ହରିଣ ବାଘର ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଘ ତାହାକୁ ଶିକାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ଉପସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବାଘ ସଫାରୀରେ ରହିଥାଏ ହରିଣ:-
ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ କହିଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବାଘ ଭଳି ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ହରିଣ ଭଳି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ । ଏପରିକି ବାଘ ସଫାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହରିଣ ରହିଥାଏ । ବାଘକୁ ସଫାରୀ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତଥାପି ହରିଣଟିକୁ ବାଘ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକାର କଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ମୃତ ହରିଣକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ:-
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ବାଘ ସଫାରୀ ଭିତରେ ହରିଣକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିବା ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଣର କୌଣସି ଅଂଶ ମିଳିନଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବାଘ ଶିକାର କରିପାରିବ କି?:-
ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପରିଚାଳନା ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CZA ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି । ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଘ କୌଣସି ହରିଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ:-
ଅନ୍ୟପଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଘୁରୁଥିବା ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ ନନ୍ଦନକାନନର କି ନୁହେଁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଭିଡିଓରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ନେଇ ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡିଓର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଓ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସଫାରୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜରଦାରୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି । ତେବେ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ହରିଣଟି କିପରି ବାଘର ଶିକାର ହେଲା, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ପୂରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥୀ; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଲାଲ କଙ୍ଗାରୁ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ SOP ଲାଗୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର