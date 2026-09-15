ଆସୁଛି ଜ୍ବର, ଚାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଅସୁସ୍ଥ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକକୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜ୍ବର ଆସୁଛି । ଚାପ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 15, 2026 at 2:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ପରିବେଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ରହିବା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି କଳନା କରାଯାଉଛି । କାଚ ଘରେ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଓପନ ଏନ୍କ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟି ନିକଟରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ବୈଷୟିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଓପନ୍ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଡ଼ ଭିତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ଏହି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କଟକଣା । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଚରଣ ଓ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ନିରନ୍ତର ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବେ:
ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ, OUATରମୁଖ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ କେବେ ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେନେଇ ବୈଷୟିକ କମିଟି ସୂଚନା ଦେବେ । ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, ବୁଲିପାରିବେ, ଏପରିକି ଗଛରେ ଚଢି ପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶେଷ କରି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନେ ଗଛରେ ଚଢିଥାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଚଢିବା ଶିଖାଯିବ । ମା' ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଥାନ୍ତେ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା 98-99 ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ବା ନର୍ମାଲ କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ~ ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନରୁ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ । ତେବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଜ୍ବର ହୋଇଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
ଗୋଟିଏ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଜ୍ବର ପୀଡିତ ହୋଇଛି । କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜ୍ବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ତାକୁ କୌଣସି ଔଷଧ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଶିଶୁମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପ (Strees) ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା, ଝୁଲଣା ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ (Slow Classical) ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା:
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବା ଫଳରେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳମୂଳ, କ୍ଷୀର, ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଚରଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଶେଷକରି ମଶା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ନହୁଏ ସେନେଇ ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି । ମଶା ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ନପଶିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗରୋଧ ଘର ଚାରିପଟେ ଜାଲି ସହିତ ମଶା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶିଶୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 7 ରୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମାଆ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି । ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ମାଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ଦେବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡିଛି । ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାନୀୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସହ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଅତିକମ୍ରେ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି ଜ୍ୱରରେ ପଡିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; CBI କିମ୍ବା NIA ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ BJD ବିଧାୟକ, ଜବାବ ରଖିଲା BJP
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର