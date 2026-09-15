ETV Bharat / state

ଆସୁଛି ଜ୍ବର, ଚାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ଅସୁସ୍ଥ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକକୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜ୍ବର ଆସୁଛି । ଚାପ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Nandankan authority Rescued Orangutans to Open Encloser Transfer for Stress reduction
ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓପନ ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ପରିବେଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍‌ ରହିବା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି କଳନା କରାଯାଉଛି । କାଚ ଘରେ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଓପନ ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କମିଟି ନିକଟରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ବୈଷୟିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।


ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଓପନ୍‌ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଡ଼ ଭିତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ରହିବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ଏହି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କଟକଣା । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଚରଣ ଓ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ନିରନ୍ତର ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବେ:
ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହେଲ୍ଥ, OUATରମୁଖ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ କେବେ ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେନେଇ ବୈଷୟିକ କମିଟି ସୂଚନା ଦେବେ । ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, ବୁଲିପାରିବେ, ଏପରିକି ଗଛରେ ଚଢି ପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ।"

ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶେଷ କରି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମାନେ ଗଛରେ ଚଢିଥାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଚଢିବା ଶିଖାଯିବ । ମା' ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଥାନ୍ତେ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ।

An orangutan infant is drinking milk.
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍‌ ଶିଶୁ ଖିର ପିଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା 98-99 ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ବା ନର୍ମାଲ କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ~ ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନରୁ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ । ତେବେ ସେମାନେ ଠିକ୍‌ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Nandankanan Zoological Park
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ଜ୍ବର ହୋଇଥିବା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା

ଗୋଟିଏ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଜ୍ବର ପୀଡିତ ହୋଇଛି । କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜ୍ବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ତାକୁ କୌଣସି ଔଷଧ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଶିଶୁମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପ (Strees) ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା, ଝୁଲଣା ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ (Slow Classical) ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା:
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବା ଫଳରେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳମୂଳ, କ୍ଷୀର, ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଚରଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଶେଷକରି ମଶା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ନହୁଏ ସେନେଇ ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି । ମଶା ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ନପଶିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗରୋଧ ଘର ଚାରିପଟେ ଜାଲି ସହିତ ମଶା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶିଶୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 7 ରୁ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମାଆ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି । ମାଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ମାଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ଦେବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡିଛି । ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାନୀୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସହ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଅତିକମ୍‌ରେ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁଣି ଜ୍ୱରରେ ପଡିଛି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; CBI କିମ୍ବା NIA ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ BJD ବିଧାୟକ, ଜବାବ ରଖିଲା BJP

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

OPEN ENCLOSER
ORANGUTANS HEALTH UPDATE
ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜର
ନନ୍ଦନକାନନ
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.