ରେକର୍ଡ କଲା ନନ୍ଦନକାନନ: ବର୍ଷକରେ ଆସିଲେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବିଦେଶୀ ମାତ୍ର ୧୦୩୬
୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଡପ୍ଟରୁ ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ରାଜସ୍ବ ଆୟ ଯୋଗାଇଛି ୨୬.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 1, 2026 at 12:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ରେ ବଢିଲା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୬୧୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜସ୍ବ ଆୟ ଯୋଗାଇଛି ୨୬.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୧୦୩୬ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଡପ୍ଟରୁ ଆୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ।
ନନ୍ଦନକାନନର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ:-
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୬୧୫ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ । ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ମୋଟ ୨୬.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିଛି । ଯାହା ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ । ମୋଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୭ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜାର ୩୪୧ ଜଣ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ୨୭୪ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ବର୍ଗରେ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ:-
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୩ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ୯୩୩ ଜଣ ବୟସ୍କ, ୬ ଲକ୍ଷ ୨୬ ହଜାର ୬୪୬ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ବା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୧୦୩୬ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ:-
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ, ପାର୍କିଂ, କ୍ୟାମେରା ଶୁଳ୍କ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ୧୬.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସୁବିଧାରୁ ୯.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ସନ୍ନତ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ:-
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା । 2025 ମସିହାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ୧୯ଟି ନୂଆ ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ ସହ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆସିବେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନରେ ଏବେ 180ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ୪ ହାଜରରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର