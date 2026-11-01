SIRରେ କଟିଲା ନାଁ: ଶତାଧିକ ଭୋଟର ପହଞ୍ଚିଲେ ଥାନାରେ, 3 ବିଏଲଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା
କୌଣସି ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଶତାଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 1, 2026 at 5:37 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣ BLO ଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୯୨, ୨୯୩ଏବଂ ୨୯୫ ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ 3ଜଣ BLO ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଏକପାଖିଆ ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଶତାଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିମଳ ଲୋଚନ ଲେଙ୍କା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇ.ଆର୍.ଓ. ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏ.ଆର୍.ସି.ଏସ୍.ଓ.ଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଛି । ହେଲେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ମାର୍କୋଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାର୍କୋଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସୀମା ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଫଳରେ ମାର୍କୋଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରହିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି।'
ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ମାଗୁରଗଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡର ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ୩୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଓ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ୩୭ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ପଡ଼ି କେତେକ ବି.ଏଲ୍.ଓ. ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଥାନାରେ ଆଇ.ଆଇ.ସି.ଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଣାଣି ନହୁଏ, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ପି.ଏମ୍.ଜି. ଛକରେ ଧାରଣା ଦେବି।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପାଖାପାଖି ୩ଟି ବୁଥ୍ର ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏସ୍.ଆଇଆର୍. ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ଭୋଟର ଭାବେ ତାଲିକାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରିକି ୬୦ରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୩ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଇ.ଆର୍.ଓ. ତଥା ଏ.ଡି.ଏମ୍. (ରାଜସ୍ୱ)ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବା ସହ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି।"
ତେଣୁ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ୩ ଜଣ ବି.ଏଲ୍.ଓ.ଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. ଦାଖଲ କରିଛୁ। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସହ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ" ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।