ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନାଲକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ୧୩୭ ଏକର ଜମି, ଲୋକେ ଉଠାଇଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ

ନବରତ୍ନରୁ ମହାରତ୍ନ ପାଇଁ ନାଲକୋ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଲୁମିନିୟମ ରିଫାଇନାରୀ କ୍ଷମତା ଆଉ ୧ମିଲିୟନ ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୩.୧ ମିଲିୟନ ଟନ କରାଯିବ। ସ୍ମେଲ୍ଟର କାରଖାନାରେ ଆଉ ୦.୫ମିଲିୟନ ଟନବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।

Nalco to acquire 137 acres of land for expansion people raise employment issues
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନାଲକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ୧୩୭ ଏକର ଜମି, ଲୋକେ ଉଠାଇଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 19, 2026 at 11:30 AM IST

ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ସ୍ଥିତ ନାଲକୋ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ନାଲକୋ ୧୩୭ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି । ତେବେ ଜମି ହରାଉଥିବା ଲୋକେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଜମିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଅନୁଗୁଳସ୍ଥିତ ନାଲକୋ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୮ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ରିଫାଇନାରୀ କ୍ଷମତା ଆଉ ୧ମିଲିୟନ ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୩.୧ ମିଲିୟନ ଟନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମେଲ୍ଟର କାରଖାନାରେ ୦.୪୬ ମିଲିୟନ ଟନ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆଉ ୦.୫ମିଲିୟନ ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୧ ମିଲିୟନ ଟନ କରାଯିବ। ପଟାଙ୍ଗି ବକ୍ସାଇଟ ଖଣିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି।

ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନାଲକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ୧୩୭ ଏକର ଜମି, ଲୋକେ ଉଠାଇଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ (Etv Bharat)

ସେହିପରି ନାଲକୋ ନିଜସ୍ୱ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବର୍ତମାନ ୧୨୦୦ ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହାର ଆଉ ୪ଟି ୟୁନିଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ୧୦୮୦ ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ୧୩୭ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି ।

ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନାଲକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ୧୩୭ ଏକର ଜମି, ଲୋକେ ଉଠାଇଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ (Etv Bharat)

ଏ ନେଇ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଏକ ଜଣ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଜନ ଶୁଣାଣୀରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ୍କା ଯୋଗ ଦେଇ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଜଣ ଶୁଣାଣିରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାଙ୍ଗୁଲା, ବେନ୍ତପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁର ଓ କୁଲାଡ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜମି ହରାଇବାକୁ ଥିବା ଲୋକେ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଜମିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନାଲକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଥିଲେ।

ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନାଲକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ୧୩୭ ଏକର ଜମି, ଲୋକେ ଉଠାଇଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ (Etv Bharat)
ଜିଲାର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶଜନିତ ଅବକ୍ଷୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଜଣ ଶୁଣାଣୀରେ ନାଲକୋର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦେଶକ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଜେନା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥୁଲେ। ନାଲକୋ ବିଶେଷ ଭାବେ କଣ ସବୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଯୋଜନା ରହିଛି, ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଉପୁଜିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ସେ ନେଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

