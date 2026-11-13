ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଲକୋର ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନର ୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ରିପୋର୍ଟ- ମୀନତି ସିଂହ
Published : November 13, 2026 at 10:22 PM IST
NALCO EXPANSION PLAN, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (NALCO), ଅର୍ଦ୍ଧ-ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ, ଏହାର ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଏବଂ ସ୍ମେଲଟରର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ନାଲକୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସିଏମଡି) ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁଗୋଳରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବିତ 'ବ୍ରାଉନ୍ଫିଲ୍ଡ' ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୩୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନର ୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
"ଦେଶରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନକରୁ, ତେବେ ଦେଶରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ । ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରିମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ (value-added products) ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ," ବୋଲି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ସହିତ, ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦାମନଯୋଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀର ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ (fifth stream) ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ସିଂହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଫଳରେ ନାଲକୋ (NALCO)ର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୭ ନିୟୁତ ଟନରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ ନିୟୁତ ଟନରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏହାସହିତ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀର ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାଦ୍ୱାରା ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୨.୧ ନିୟୁତ ଟନରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩.୧ ନିୟୁତ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିବ ।"
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) 'ମିଡିଆ କନେକ୍ଟ ୨୦୨୬' (Media Connect 2026) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଅନୁଗୋଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ସାଢେ ୩ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନାଲକୋ (NALCO)ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ମେଲ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ୦.୪୬ MTPA (ନିୟୁତ ଟନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ) ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ପ୍ରାୟ ୧ MTPA କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ । ୨୦୩୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ମେଲ୍ଟରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 'NLC ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍' ସହ ୫୦:୫୦ ଅଂଶୀଦାରିତ୍ୱରେ ଏକ ୧,୦୮୦ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 'କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ' (ନିଜସ୍ୱ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର) ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ।"
ସେପଟେ ଅନୁଗୋଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଖବରକୁ ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ନାଲକୋ (NALCO) ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଲୁମିନା ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛୁ ।"
ସବୁଜ ଶକ୍ତି (green energy) ଦିଗରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପାନୀ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ୨୫-୩୦% ଅଂଶ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ଶକ୍ତି (rooftop solar), ପବନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 'ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ' (Artificial Intelligence) ଏବଂ 'ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ' (Machine Learning) ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ୧୭ ଟନ୍ CO2 (କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍) ନିର୍ଗମନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ହ୍ରାସ କରି ୧୨ ଟନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯୋଜନା କରୁଛି ।"
ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟତୀତ, NALCO ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଦଚିହ୍ନ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରୁ ରଣନୈତିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଖଣିଜ ବିଦେଶୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (KABIL) ରେ କମ୍ପାନୀର 40% ଅଂଶଧନ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କାଟାମାର୍କା (Catamarca) ପ୍ରଦେଶରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲିଥିୟମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ଲକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି । ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2027 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଲିଥିୟମ ଗ୍ରେଡ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଲିଥିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ । ଏହା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସାଲଟା ପ୍ରଦେଶରେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଚିଲି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲିଥିୟମ ଖଣିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇକ୍ୱିଟି ସହଭାଗୀତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ।
NALCO ଶିଳ୍ପଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଭାବା ଆଟୋମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର (BARC) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗରେ, 'ରେଡ୍ ମଡ୍' (red mud) ରୁ ଗାଲିୟମ୍ (gallium) ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଠାରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 'ରେଡ୍ ମଡ୍' ଏବଂ 'ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍' (fly ash) ରୁ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଉପାଦାନ (rare earth elements), ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ (scandium), ଆଲୁମିନା (alumina) ଏବଂ ଫେରୋ-ଟିଟାନିୟମ୍ (ferro-titanium) ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ଡି (CMD) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆହ୍ୱାନ; ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାର୍କରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁଗୁଳ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ EGA ସହ NALCOର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଭାଗିତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର