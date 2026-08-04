CMOରୁ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣା; 'ଡିଲିଟ୍ ଫାଇଲକୁ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ'
ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ବିଜେଡି । ଫାଇଲ୍ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ । ବିଜେଡି କହିଲା ଏହା ନାଟକ ବାଜି ନୁହେଁ ତ ? ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 4, 2026 at 5:53 PM IST
ଏଭୁବନେଶ୍ବର: ସିଏମ୍ଓରୁ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିଛି । କିନ୍ତୁ ଫାଇଲ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରୁ ଡିଲିଟ ଫାଇଲକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଯଦି ସରକାର ଓ କମିଶନ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବାଟ ଅଛି । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ହଜିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା । ରିପୋର୍ଟକୁ ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତରୁ ଦୁଇଟି ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ନହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ । ମିଳିଗଲେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ନ ମିଳିବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ହଜାଯାଇଥିବ, ତାହାଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । କମିଶନର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ ନାଇଡୁଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାମ କରିଛି । ଜଷ୍ଟିସ ଏସ ନାଇଡୁ, କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ ଅନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ।"
'ଫାଇଲ୍ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ':
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ କମିଶନ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରୁ ଡିଲିଟ କରିଥିଲେ । ଡିଲିଟ ଫାଇଲକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରିଟ୍ରିଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜଷ୍ଟିସ ଏସ ନାଇଡୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି । ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି । ଯଦି ସରକାର ଓ ତତ୍କାଳୀନ କମିଶନ ଦୁହେଁ ରାଜି ହେଲେ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୟୁଆରୀ ଆକ୍ଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଓ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ରିପୋର୍ଟ ନପାଇଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।"
'ଫାଇଲ ହଜିବା ଏକ ନାଟକ ବାଜି ନୁହେଁ ତ ? '
ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାର ସତରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ? ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ନା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ବାଜି କରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ? ସରକାର ହେବାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ହଜିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେନାହିଁ । ହଠାତ ନିଦରୁ ଉଠି ସରକାର ଜାଣିଲେ ଫାଇଲ ହଜିଛି । ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ କଣ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ । ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରସନ୍ନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଫାଇଲ ହଜିବା ଏକ ନାଟକ ବାଜି ନୁହେଁ ତ ? ଫାଇଲ ରିଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ ସରକାର । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କେବେ କରିବେ ? ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡିଶାବାସୀ ଚାତକ ଭଳି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି । ସରକାର କିଛିତ କରନ୍ତୁ । ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା କଥା ଜାଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା । ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ କେହି ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି । ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ନ କରି ଆଳାପ ବିଳାପ କରି ସରକାର କେତେ ଦିନ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ ?"
କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 2008 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ସ୍ଥିତ ଜଲେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମରେ ଘଟିଥିଲା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା । ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ AK-47 ସହ ପଶି ଆସିଥିଲେ 20ରୁ 30 ଆତତାୟୀ । ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନେତା ତଥା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରେ ଆଶ୍ରମର 4 ଜଣ ସେବକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା । 4821ଟି ଘର ପୋଡ଼ିବା ସହ 229ଟି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ।
7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ:
ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସାଇଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୩ରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେଲ ପାଇ ଜେଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପଛରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ:
ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କମିସନ ବସାଇଲେ । 700ରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟପାଠ, 65ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ 100ରୁ ଅଧିକ ବେସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କଲେ । 2012ରେ ଜଷ୍ଟିସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଅଟକିଗଲା । ସେହିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ କମିଟିର କମିଶନ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଏସ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ । ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ 22 ଡିସେମ୍ବରରେ 2015ରେ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ । ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ହେବାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବୟାନବାଜି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣା; ଚିଠି ଲେଖି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ମାମଲା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମେତ ୪ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ହେବ ନୋଟିସ୍ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର