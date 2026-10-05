ନାଇଡୁ କମିଶନ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା: ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜିଙ୍କ ସୂଚନା
'ଏବେ ଯାଏଁ ଫାଇଲ ହଜିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଚୋରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।' ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 5, 2026 at 10:18 PM IST
JUSTICE NAIDU COMMISSION REPORT MISSING ISSUE, କଟକ : ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇବ୍ରାମଞ୍ଚ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ବୟାନରେ ସେମାନେ ଫାଇଲ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି । ଫାଇଲ ରିସିଭ୍ ପରେ ଏହାର ରିସିଭିଂ ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏବେ ଯାଏଁ ଫାଇଲ ହଜିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଚୋରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଭିକେ ପାଣ୍ଡିୟାନ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଅଫିସର ନୋଟିସର ଜବାବ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ।
ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅପରାଧୀ ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ‘ଦମନ’ ଅଭିଯାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ଏହି କ୍ରମରେ ବେଆଇନ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ସାବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । PIT-NDPSରେ ୩ ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମାମଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ।
ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଅପରାଧ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ‘ଦମନ’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଭିଯାନ ଥିଲା ବୋଲି ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ୧,୪୪୮ଟି ଜାମିନବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ BNSS ଧାରା ୧୨୯ ଅନୁଯାୟୀ ୧,୦୧୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ୮୯ଟି NDPS ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ୧୦୯ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୮.୧୩ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ସହ ୧୯,୩୮୭ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ୩୯୪.୬୪୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ୧,୦୬୬ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ବୋତଲ ଜବତ ହୋଇଛି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇଜି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପୋଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ପୋଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବତୀ ।
ଦୁଇ ଯୁବତୀ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୋଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ପୂର୍ଵରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓମଙ୍କ ପୋଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: CMOରୁ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣା; 'ଡିଲିଟ୍ ଫାଇଲକୁ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣା; ଚିଠି ଲେଖି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର