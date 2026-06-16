ETV Bharat / state

'ନହେଲା' ଗାଁରୁ ମାଓବାଦୀ ହଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଲାନି; କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ

ଗାଁକୁ ବାହା ହୋଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବୋହୂ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା, ଯିଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ସବୁ ପୁୁରୁଷ, ଶିଶୁ ଏଠି ଅପାଠୁଆ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
'ନହେଲା' ଗାଁରୁ ମାଓବାଦୀ ହଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଲାନି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 8:16 PM IST

|

Updated : June 16, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା ଦିନେ ଲାଲବାହିନୀର ଚରାଭୁଇଁ ଥିଲା । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନରେ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଥରୁଥିଲା । ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ କଟୁଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନହେଲା ଗାଁ ଆଜି ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିକାଶ ଏଠି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଯେମିତି ବାଟଭାଙ୍ଗି ଫେରି ଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ପରିତାପ ବିଷୟ, ଏ ଗାଁର କେହି ଜଣେ ବି ପୁରୁଷ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କର ‘ପଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା, ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା’ ସ୍ଲୋଗାନ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଉପହାସ ପାଲଟିଛି । ଗାଁରେ କେହି ଦସ୍ତଖତ ଜାଣି ନଥିବାବେଳେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବୋହୂ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ତାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ।

'ନହେଲା' ଗାଁରୁ ମାଓବାଦୀ ହଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଲାନି (Etv Bharat)

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଯୁଗସାଇପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ନହେଲା ଗାଁ। ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ମାଓମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଭିନ୍ନ କଥା କହେ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା । ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ।

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
'ନହେଲା' ଗାଁରୁ ମାଓବାଦୀ ହଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଲାନି (Etv Bharat)

ଗାଁରେ କେହି ପଢି ନାହାନ୍ତି ପାଠ

ଗାଁରେ ମାତ୍ର ୪୦ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଅପାଠୁଆ । କେହି ଜଣେ ବି ନିଜ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ବାହା ହୋଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବୋହୂ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା, ଯିଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ବି ନାହିଁ । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା କଥା କିଏ ପଚାରେ ?

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
'ନହେଲା' ଗାଁରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଛି, ହେଲେ କାମ କରୁନି । (Etv Bharat)

ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଉଦ୍ଧବ ମାଝୀ କହନ୍ତି, " ଗାଁର କେହି ପଢ଼ା ଲେଖା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏଠି ସ୍କୁଲ୍ ନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ । ଯଦି ପକ୍କା ରସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ସ୍କୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆସନ୍ତେ। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛି ପାଠର । ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣି ପାରିବ' ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ।

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ 'ନହେଲା' (Etv Bharat)

ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ହେଲେ ଚୂଆ ପାଣିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି

ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ଷ ସାରା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ନାଳ ଭିତରେ ଚୂଆ ଖୋଳି, ସେହି ବାଲିଚୁଆଁରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ଠାରୁ ନେଇ ରୋଷେଇ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ।

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
'ନହେଲା' ଗାଁରୁ ମାଓବାଦୀ ହଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଲାନି (Etv Bharat)

ଏନେଇ ନେହେଲା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ସୋଲାର ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ଖରାପ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଏବେ ରାତି ହେଲେ କେବଳ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସୋଲାର ଲାଗିଲେ କଣ ହେବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ରୋଗୀ, କାହାକୁ ମେଡିକାଲ ଠିକ ସମୟରେ ନେଇ ପାରୁନୁ । ସବୁ ଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଟିଏ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା "।

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
'ନହେଲା' ଗାଁରୁ ମାଓବାଦୀ ହଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଲାନି (Etv Bharat)
ଏଠି ସବୁ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କଟେ

ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାହା କାଦୁଅରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ବି ଗାଁକୁ ଆସିପାରେନାହିଁ। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ସବୁ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କଟୁଛି । ନ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଏନଜିଓ (NGO) ପକ୍ଷରୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। କିଛି କାମରେ ଆସୁନି ।

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
ଏଇ ନାଳ ପାଣି ହିଁ ନହେଲା' ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରେ । (Etv Bharat)

ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତୁଳସା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ସ୍କୁଲ୍ ନାହିଁ । ଆମ୍ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉଛି। ହେଲେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଟିଏ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା" ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
ଅବହେଳିତ ଗାଁ 'ନହେଲା' (Etv Bharat)
ଆଶା ଦେଖାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର

ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏବେ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି । ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ବିଡ଼ିଓ ଚନ୍ଦନ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ନହେଲା ଗାଁ ଯୁଗସାଇପାଟଣାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର । ଅତି ଦୁର୍ଗମ ମଧ୍ୟ । ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାର ଲୋକେ ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ରହିଛି, ସେଠାରେ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ନହେଲା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରିଥିଲୁ।’

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
'ନହେଲା' ଗାଁରୁ ମାଓବାଦୀ ହଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଲାନି (Etv Bharat)

ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି

ବିଡିଓ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠାରେ ଥିଲା, ତାହା ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଗାଁର ପାଠପଢା କଥା ଆମେ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ଏବେ ଏଠାରେ ନୂଆଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଇଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ । ସେଠାରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ।’

Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
ନହେଲା ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି । (Etv Bharat)
ନହେଲା ଗାଁ ଏବେ ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ମନୋଭାବ ଏବେ ବି ଏ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭୟ ଦେଖାଇ ଦିନେ ଯେଉଁ ବିକାଶକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଭୟ ହଟିବା ପରେ ବି ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଡହଳବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନହେଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ? ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧପଟୁକା କେବେ ହଟିବ?
Nahela village in Sadar Block of Kalahandi is far from development
ଚୂଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତ ଗାଁର ମହିଳା । (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତର ଛତୁ ଗ୍ରାମ ରାଧାମୋହନପୁର, ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି 4 ଟନରୁ ଅଧିକ ଛତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ EXPLAINER: ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକଳନ 'କନ୍ଧମାଳରେ ଭୁଶୁଡୁଛି ମାଓଗଡ଼, ମାସେ ଭିତରେ ଛୁଇଁପାରେ ଶୂନ'

Last Updated : June 16, 2026 at 8:56 PM IST

TAGGED:

ଲାଲ୍‌ଗଡ଼ରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ
MAOIST HOTBED
KALAHANDI NEWS
ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି ନା ଅଛି ରାସ୍ତା
NAHELA VILLAGE OF KALAHANDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.