ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର; ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି

ଜାତୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର ୨୦୨୬-୨୭ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଏସଏଚଜିରୁ ଏସଏମଇ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ।

NABARD hosted State Credit Seminar 2026
ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NABARD ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଋଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ (MSME)ର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ୧.୫୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧.୧୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରପ୍ତାନି ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ଏନେଇ ଜାତୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ନାବାର୍ଡ (NABARD) ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର ୨୦୨୬-୨୭ ବୈଠକରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର:

ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରି 'ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ୨୦୩୬' ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ହେବାର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସେ ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଭିଜନ ୨୦୩୬ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଏସଏଚଜିରୁ ଏସଏମଇ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

State Credit Seminar 2026
ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର (ETV Bharat)

ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ମିସିଂ ମିଡିଲ୍'ର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପଣ୍ୟାଗାର, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଋଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଋଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ରାଜ୍ୟରେ ଋଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜନଜାତି ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରେଡିଟ ଡିପୋଜିଟ ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

ନାବାର୍ଡର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ଆରବିଆଇର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ଅଭିଭାଷଣରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ଫୋକସ ପେପରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଋଣ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏସବିଆଇର ସିଜିଏମ ଏ.ଡି. ରତ୍ନାତେଜା ବଟମ-ଅପ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଫୋକସ୍ ପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନାବାର୍ଡର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

State Credit Seminar 2026
ରାଜ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ସେମିନାର (ETV Bharat)
ଏସଏଲବିସି ଆବାହକ ଗୌତମ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଜମା ଏବଂ ଋଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବାବେଳେ ଅସମାନ କ୍ରେଡିଟ ଡିପୋଜିଟ ଅନୁପାତ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଋଣ ଏବଂ କେସିସି କଭରେଜରେ ବ୍ୟବଧାନ ସମେତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ସାମୂହିକ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ 201 ବରକନ୍ୟା

ପାଠପଢ଼ା, ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଜରୁରୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ସେହିପରି ନାବାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିନୋଦ କୁମାର ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଋଣ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ବିବିଧ କୃଷି-ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଋଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CREDIT SEMINAR
ODISHA NABARD PROJECTS
CHIEF SECRETARY ANU GARG
PRIORITY SECTOR CREDIT POTENTIAL
STATE CREDIT SEMINAR 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.